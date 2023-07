El primer sonido del día en Herrera en COPE: las voces críticas del PSOE sobre las negociaciones con Junts

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las voces críticas del PSOE sobre las negociaciones con Junts.

Audio





"Tomamos la temperatura a las conversaciones, o a la falta de ellas, para tratar de formar gobierno y ahora mismo desde el PSOE siguen apostando al no es no con el Partido Popular", comienza Antonio Herráiz este jueves, "y, en cambio, a lo que apuestan es al haremos todo lo posible para que el partido de Puigdemont se sume al acuerdo Frankenstein". El presentador de 'Herrera en COPE' deja claro que "Pedro Sánchez se va a tomar su tiempo y, para evidenciarlo aún más, se ha ido de vacaciones, se ha ido a Lanzarote": "Sería absurdo insinuar que desde allí no puede coordinar, incluso liderar cualquier tipo de contacto".

El comunicador avisa de "que nadie espere ningún movimiento inmediato que clarifique la situación". "No va a descubrir sus cartas hasta que Feijóo no termine por estrellarse contra la propia realidad, es decir, que los números no le salgan y a día de hoy no hay ninguna ecuación que le salga al Partido Popular, ni tampoco hay indicativos que vaya a encontrar esos apoyos en tiempo y forma", analiza Antonio Herráiz. El presentador explica que "eso lo sabe Vox, que se ha destapado con una propuesta que mezcla la ironía con la ocurrencia".

"Vox intenta ridiculizar a Feijóo"

"Los de Santiago Abascal se han dejado 19 escaños por el camino y no han escuchado ninguna crítica, porque no lo han hecho", expone el comunicador, "toda la culpa de su caída es del Partido Popular, de las encuestas y de los medios de comunicación": "Todo menos asumir fallos en su estrategia". Antonio Herráiz destaca que "como en campaña, Feijóo aseguró que su objetivo era entenderse con todos, sin descartar al PSOE, ahora Vox le recuerda lo que dijo". Concretamente, lo hizo Espinosa de los Monteros, "con su ironía habitual, en una clara maniobra para tratar de desgastar al PP".

Antonio Herráiz esgrime que "si elevamos este planteamiento a categoría y a la seriedad del momento, choca con la realidad": "Algunos están recordando estos días la investidura de Mariano Rajoy en octubre de 2016; el candidato del PP fue elegido presidente con la abstención de 68 diputados del PSOE, todos menos 15 de los que tenía. La pregunta ahora es si no puede darse la situación a la inversa, es decir, que un puñado de diputados socialistas se abstenga para facilitar la investidura del partido más votado".

"Eso Vox sabe que no es posible y de ahí su propuesta para tratar de, en parte, ridiculizar a Feijóo después de que en campaña no descartara entenderse con el PSOE", expone el presentador de 'Herrera en COPE', "ahora mismo el liderazgo de Feijóo no está en cuestión, por mucho que surjan intrigas tan habituales en los partidos cuando, o bien pierden, que no es el caso, o bien no se cumplen las expectativas, como así ha sido": "Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña. zanja cualquier tipo de discusión sobre el liderazgo de Núñez Feijóo".

"Esporádicos pellizcos de monja a Sánchez"

Sobre las decisiones en el PSOE, "cualquier decisión que tome será lo que imponga Sánchez". "Hace ya mucho tiempo que el actual secretario general de los socialistas dejó de tener contestación interna", reflexiona Antonio Herráiz, "apenas esporádicos pellizcos de monja de sus varones que luego no elevan a los órganos internos del partido". "Qué voz o qué voces críticas quedan en el PSOE", se pregunta el comunicador, "de momento, de los actuales dirigentes no hemos escuchado ninguna, no hay ningún dirigente actual que prefiera un acuerdo con el PP antes que cargar con la pesada mochila de la izquierda más radical y los separatistas".

"Sánchez ha demostrado que a él le va mejor con la izquierda más radical y con los separatistas que con un partido de estado como es el Partido Popular", señala Antonio Herráiz, "y como Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Corcuera y todos los que se agrupan en ese colectivo Fernando de los Ríos son conscientes de que con Sánchez a los mandos del PSOE no habrá un acuerdo con el PP, piden un cambio orgánico". "O se deja que un prófugo de la justicia como es Puigdemont sea el árbitro de la política española o se busca cualquier acuerdo PP y PSOE, no hay alternativa", finaliza.