El primer sonido del día en Herrera en COPE: las revelaciones del sumario del caso Koldo y José Luis Ábalos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las revelaciones del sumario del caso Koldo y José Luis Ábalos.

"Señoras, señores, me alegro buenos días".

"Hoy es 29 de febrero, cosa que ocurre cada cuatro años. Luego les cuento exactamente por qué. Básicamente por hacer coincidir el salto del calendario juliano al calendario gregoriano. Y hay momentos, los que nacen un día como el de hoy, Pedro Sánchez, por ejemplo, lo celebran, o el 28 o el 1 de marzo, que será mañana".

"Pero hoy tiene razones para pensar que no es el cumpleaños más feliz. ¿Por qué? Porque de una manera vertiginosa, con una rapidez asombrosa. El caso Koldo sigue quemando etapas para inquietud de la Moncloa. Y desde aquí, desde esta atalaya, desde este poyete del día de hoy, no se vislumbra, por mucho que te pongas la mano como el indio en la frente".

"¿El final donde está el final de todo este caso? Hay una autopista larguísima y recta. A lo mejor alguna sinuosa curva que nos llevará hasta un final en algún momento en el que se destapará se aclarará toda una trama que ahora mismo se vislumbra procelosa, complicada, llena de nudos, pero que tienen, desde luego en el periodismo o en no pocos expertos en ir deshaciendo".

"Y así se lo iremos contando. Ayer la sesión de control en el Congreso fue una balacera en la que el PP y VOX salieron con todo y Pedro Sánchez se defendió como pudo y Pedro y su banda. Lo malo para Sánchez es que se debió a que no tenía munición nueva con la que repeler el ataque. Pues lo de siempre".

"El hermano de Ayuso, que calificó el caso de corrupción, cuando no lo es porque la Fiscalía española y europea ha dictaminado que no es delito, pero no tiene otra cosa que llevarse a la boca. Y por enorme monumental que sea, la mentira, no la va a dejar de utilizar porque su vida entera está basada en una gran mentira".

"Así que dale Perico al torno conque el hermano de Ayuso también vendió mascarillas, mientras Núñez Feijóo se mostró muy duro, dando por hecho que Sánchez sabía lo de la trama de Koldo cuando sacó a Ábalos del Gobierno. Ciertamente, la acusación de Núñez Feijóo tiene su enjundia. Es la primera pregunta que se le hizo a Sánchez cuando estalló el escándalo. ¿Oiga, usted no sabría ya algo de esto cuando le dio por desprenderse de Ábalos?".

"Con lo importante que era Ábalos en ese gobierno y las pocas explicaciones que dio usted de por qué así, de repente, prescindía de él, incluido a él, que no le dio ninguna. Al parecer, a Sánchez le faltó tiempo para negarlo y ahí cada uno puede creerse esta versión o sospechar que lo que niegas con tanta celeridad es porque algo de culpa lleva él".

"El caso es que el resto de la sesión de control no fue muy diferente porque los ministros socialistas no supieron salir de la misma coordenada del nosotros actuamos rápido y tú más. Bueno, y mientras esto pasaba, Ábalos no estaba en su escaño del Grupo Mixto. Se dedicó a hacer una tourné para dar su versión del caso Koldo".

"Él se quedó muerto cuando se enteró de esto, que Santos Cerdán fue el que se lo presentó. Pero bueno, que también es un hombre perjudicado, porque un tipo en el que confiaron, han traicionado su su palabra absuelve a Cerdán al mismo tiempo que le coloca en su mismo nivel de implicación y muy importante que es Pedro Sánchez, con el que tiene el problema, porque Sánchez es el que ha mandado a Cerdán a exigirle que renunciar a su acta de diputado".

"Y si hay algo que le haya tocado la moral a Ábalos es que el PSOE se atreverá a plantearle un órdago en público. La dirección del partido nunca se ha manifestado en conjunto para tomar esta decisión y ha lanzado un órdago en público con 24 horas. Eso sí que es lo que nunca ha ocurrido. Y sobre todo, un órdago dirigido a quien fuera su organización y ministro del Gobierno de España".

"Tampoco ha ocurrido eso. Bueno, de momento hoy publica El Mundo que podría dejar a Ábalos para decir que podría dejar a Ábalos en una situación aún más incómoda. Y es que la Guardia Civil cazó a Ábalos con la trama hace solo un mes, aunque ahora asegura que hace tiempo que no tiene trato con Koldo. Resulta que se reunió con el propio Koldo el 10 de enero en un reservado de una marisquería La Chalana".

"Los investigadores creen que hacía de intermediario para evitar que Baleares reclamara las mascarillas fake que compró Armengol, que es donde ahora mismo está puesto el foco, porque de objetivo confirma que Koldo intervino para que Armengol perdonase el pufo al proveedor de mascarillas de Alonso Armengol está en el foco porque su gobierno autonómico pagó casi 4 millones de euros a soluciones de gestión por un cargamento que resultó ser defectuoso".

"Y Armengol tardó mucho en reclamar el dinero a la trama. No lo hizo hasta que perdió el gobierno. No solicitó el gobierno el dinero hasta el día en que los socialistas dejaban el gobierno balear como pasándole el marrón al PP. Por ahora, por lo que se va sabiendo y publicando, Armengol podría haberse visto influenciada por las presiones de la trama para que no le reclamara el dinero antes de que caducará".

"Y además, encima el dinero con que se pagaron las mascarillas fue dinero de fondos europeos, amigo mío. La siguiente pieza es Armengol, pero es que en Canarias tienen un problema muy parecido. Se pagaron mascarillas a la trama con fondos europeos de manera bastante sui generis".

"O sea que ya habrá que ver, como les digo, las ramificaciones, los nudos que se van deshaciendo hasta donde nos lleguen. Y luego están las declaraciones en la Audiencia Nacional de algunos de los principales implicado en la trama".