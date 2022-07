El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las primeras palabras de Sánchez tras la sentencia de los ERE

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reacción de Sánchez a la sentencia de los ERE y lo que dio de sí la mesa de diálogo.

"El presidente del Gobierno, cuando le interesa, es bastante previsible. Y en el caso de su valoración a la sentencia del Supremo -que confirma las condenas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán- teníamos muchas pistas. En el tiempo en el que ha durado el proceso, Sánchez ha venido defendido la honestidad de los ex presidentes andaluces. Sánchez andaba en Varsovia, en una cumbre hispano-polaca y después de que habían hablado el martes varios ministros, después de que también lo había hecho la nueva portavoz de la Ejecutiva, repitió exactamente lo mismo", comenzaba diciendo el presentador de 'Herrera en COPE'.

Y es que, a falta de conocer la sentencia al detalle, hay algunos aspectos que ya están claros: "Hay que conocer al detalle qué es lo que dice el fallo del Supremo. Y eso no va a ser posible hasta el mes de septiembre cuando notifiquen la sentencia, que serán más de 1000 folios. Pero el presidente ya comienza descalificando ese fallo defendiendo la inocencia de Chaves y Griñán. En todo caso, comprando ese discurso tramposo de que ni Chaves ni Griñán se han enriquecido ni se han llevado un euro... Vamos a creer que la resolución del Supremo así lo determina, pero es que la Justicia no se queda ni mucho menos ahí. Viendo la sentencia de la Audiencia de Sevilla y la confirmación de penas del Supremo, queda probado que los dos, Chaves y Griñán, permitieron y consintieron un sistema corrupto con el objetivo de crear una red clientelar, comprar voluntades y perpetuarse en el poder durante lustros".

"El problema de Sánchez es que llegó al poder tras una moción de censura agarrándose a una frase -intencionadamente tendenciosa- incorporada por el juez José Ricardo de Prada a la sentencia de una de las causas de la trama Gurtel. El propio Tribunal Supremo desautorizó al magistrado De Prada porque se había extralimitado en sus funciones. Ahora minimiza este caso de corrupción que se ideó para perpetuar al PSOE en Andalucía y dar apoyo extra en toda España", continuaba Herraiz.

En cuanto al indulto, "tan solo un día después de conocer la confirmación de las condenas, Sánchez abría las puertas al indulto. Es cierto que es un escenario que no es inmediato, pero podría ser un indulto total o un indulto parcial, que saque de la cárcel a Griñán a los pocos meses de entrar en prisión como pasó con Vera y Barrionuevo. Uno ex ministro socialista. El otro ex secretario de estado de seguridad. Los dos condenados por el caso de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey".

Las claves de la reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat

Por otro lado, este miércoles se celebró la reunión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña: "Esa mesa que se han inventado para ir atendiendo a las pretensiones de los separatistas. Esto no lo hacen con el resto de comunidades, lo que no deja de ser un agravio. ¿Cuál es una de las palabras que resume la reunión entre el Gobierno de España y el gobierno autonómico de Cataluña? Desjudicializar".

"El último encargo que tiene el ministro para todo, Félix Bolaños, pasa por la reforma del delito de sedición. Como los indepes, con Junqueras a la cabeza siguen amenazando con que “"o volveríamos a hacer". En previsión de que cambie el inquilino de Moncloa, quieren las manos libres para eso: para volverlo a hacer. Para intentar dar el golpe y que ese delito de sedición por el que fueron condenados y después indultados les salga completamente gratis".

Y, por otro lado, está el asunto del catalán en los colegios: "Lo que quiere decir Bolaños, para contentar a los independentistas, es que Sánchez y los suyos acatan la política lingüística impuesta por la Generalitat que desprecia las distintas sentencias de la Justicia y que plantean que, al menos, se impartan clases con el 25% de español en los colegios de Cataluña. Aquí, como en el caso de los ERE, el Gobierno despreciando las sentencias que vienen de la Justicia. Luego que si hay que respetarla".