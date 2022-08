El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': las contradicciones en torno a construir un gasoducto en España

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la festividad de la Asunción y el aniversario de la caída de Kabul en manos de los talibanes.

El presentador ha comenzado la mañana recordando la festividad de este 15 de agosto, un día que puede "presumir de saber movilizar a cientos de pueblos". Además, ha recordado la previsión del tiempo para esta jornada, que pasa por una bajada generalizada de las temperaturas y la situación de los distintos incendios activos en España.

Por otro lado, ha recordado lo ocurrido este fin de semana en el Medusa Festival: "Han sido unos días de cancelaciones de verbenas y festivales en la comunidad Valenciana, en uno de ellos ha muerto un chaval y hay cinco heridos graves. Nos siguen estremeciendo los testimonios que hemos escuchado este fin de semana. Es terrible pensar como lo que iba a ser un rato de fiesta acabó con un chaval muerto y una joven con la columna fractura. A lo mejor habría que darle una vuelta a la seguridad de los escenarios en los festivales porque llevamos un año con demasiados accidentes cuando el viento se pone un poco bravo".

En clave económica, la noticia sigue pasando por la subida de los precios: "En algunos sitios faltaba el hielo, el mundo se ha quedado un poco oxidado después de la pandemia, y sobre todo los precios, y ya no digo veraneando, volviendo a casa, haciendo la compra para llenar la nevera, en determinados productos en cuestión de semanas ha vuelto a subir el precio. Algo que coincide con el dato del IPC que conocimos el pasado viernes. El combustible ha bajado un pelin y el petróleo ha bajado, lo que no se acaba de explicar es por qué en España la inflación sigue subiendo y está por encima del resto de Europa".

Por otro lado, ha desgranado las contradicciones en torno a la construcción de un gasoducto en España: "Los que decían que el gasoducto con Francia era una chorrada porque cuando llegasen las energías renovables, lo de bombear gas iba a dejar de ser rentable, ahora dicen lo contrario. El sábado, Bolaños dijo que en 8-9 meses España podría tener construida su parte del tubo hasta Francia, el tubo que no era necesario hace 3 años".

"Su construcción necesitaría de muchos permisos, es verdad que ahora contamos con el apoyo de Alemania y la UE. Ahora todo son prisas por hacer ese tuvo que ee paralizó en 2019 por el boicot de Francia. Donde no había ninguno, ahora podría haber hasta dos, un segundo a través del mar entre Barcelona e Italia se podría hacer otro. En un futuro, España podría ser exportadora de oxígeno, según lo que pretende el Gobierno. Los que mandan no se enteran ni del NODO, lo de Putin no lo vieron venir, de manera que el español de a pie se puede preguntar, si estos tíos que estaban tan seguros de que el gasoducto no hacía falta, ¿en cuántas cosas de las que ahora dicen estar tan seguros no estarán también rematadamente equivocados?", ha concluido.