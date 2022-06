El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': el interés del PSOE por controlar el Tribunal Constitucional

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reforma que plantea el PSOE para poder renovar el TC y el nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno.

En primer lugar, Barbosa ha hecho dos apuntes a nivel social. Ha recordado que durante la noche del jueves se han celebrado las hogueras de San Juan, las primeras sin restricciones tras dos años, y ha apuntado que estamos viviendo un repunte de contagios de covid, "algunos estamos notando que en nuestro entorno hay últimamente más gente que se pone mala con fiebre, con este gripazo. Ya no hay ese drama hospitalario, pero los virus respiratorios dan la lata".

En clave judicial, la noticia del día pasa por el TC: "No hay día que el gobierno de Sánchez no nos ponga en bandeja una noticia golosa. El último desahogo del PSOE es que va a presentar una proposición de ley con la idea de conseguir una mayoría progresista en el Tribuanl Constitucional. La ley pretende que el CGPJ pueda elegir a dos de los cuatro magistrados que debe renovar, pero, ¿el Gobierno no había hecho una reforma para evitarlo? Ahora están en controlar el TC en las decisiones a tomar sobre el aborto, la eutanasia y la ley de educación, y con esta ley piensan que saldrá la mayoría progresista que le conviene a la izquierda".

En cuanto al paquete de medidas anticrisis, "el Gobierno sigue negociando consigo mismo. A última hora de este jueves ha terminado una reunión sin acuerdo entre PSOE y Podemos. El Gobierno tiene tal lío que hace 15 días dijo que no se podía bajar el IVA de la luz y ahora lo anuncia, pero 24 horas después el propio Gobierno pone en cuestión lo que va a aprobar. Tiene razón en que pensar en que los impuestos no se pueden quitar y quitar. Además, hoy hay reunión de los transportistas con el Gobierno. Piden una rebaja de 40 céntimos en vez de 20 para ellos y si no les gusta lo que salga el sábado, el domingo pueden votar nuevos paros. Las cadenas de distribución han dicho que no van a poder aguantar nuevos paros".

A nivel europeo, la última hora pasa por Bruselas y el Consejo Europeo, que "ha decidido conceder a Ucrania el estatus de país aspirante a entrar en la UE. Que le digan que son candidatos, no quiere decir que vayan a entrar mañana mismo, está el país como para cumplir con los criterios de Copenhague, pero no deja de ser una decisión de gran calado, porque le estás diciendo a Rusia que no se va a quedar con Ucrania".

Por último, Barbosa ha realizado un pequeño apunte económico: "El verano va a ser solo un espejismo de cierta tranquilidad. El consumo da un respiro cuando no necesitas encender tanto la luz y poner la calefacción. Hay comunidades de vecinos que han pagado más del doble de calefacción central este invierno. Alemania ya ha activado el segundo nivel de su plan de alerta energética, el siguiente es intervenir los recursos por parte del Gobierno. Esa es una de las ideas, tratar de gastar menos".