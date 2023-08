El primer sonido del día en Herrera en COPE: día grande de la ronda de contactos para la investidura

Sergio Barbosa, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el día grande de la ronda de contactos para la investidura.

“Hoy, el gran tema seguirá siendo la ronda de contactos para la investidura", comienza Sergio Barbosa este martes, "de hecho, hoy es el día grande de esos contactos porque el Rey tiene apuntado en la agenda que a las 10:30 recibe al líder de Vox, Santiago Abascal, a las 12 recibe al candidato socialista, Pedro Sánchez, y ya las cuatro de la tarde la ronda terminará con el ganador de las elecciones que es el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo".

El presentador de 'Herrera en COPE' recuerda que "el rey puede decantarse por Feijóo por ser el ganador de las elecciones y porque el ganador siempre en estos casos ha tenido preferencia, puede decantarse por Sánchez si Sánchez le llevara cerrado los apoyos necesarios para garantizar su investidura, cosa que ahora mismo parece que no tiene, o el rey puede decidir que, como esto no está muy claro, que lo mejor es darse un tiempo y que ya les volverá a convocar dentro de unos días". "Lo curioso es que estamos en un momento en el que ya no está tan claro que es lo que quiere cada parte", sentencia.

"En el PSOE, una cosa que no querían es que Feijóo fuera por delante y pusiera el reloj en marcha, porque, aunque la investidura del PP fallara, eso activaría los tiempos reglamentarios y obligaría Sánchez a negociar con sus socios con más presión", recuerda Sergio Barbosa, "y, sin embargo, ayer en Ferraz las voces que susurran al oído a los periodistas hicieron correr la especie de que al PSOE ya no le importa tanto que el rey encargue gobierno primero a Feijóo"

El comunicador analiza que "han dicho literalmente que no se van a dar codazos por ser los primeros y que si Feijóo se tira a la piscina, se va a dar cuenta de que no tiene los apoyos necesarios". Continuando con el análisis, el presentador de 'Herrera en COPE' expone "que eso servirá, dicen, para que Sánchez lo intente luego con más tranquilidad, como reforzando su tesis de que no tiene más remedio que pactar con los separatistas".

Sergio Barbosa puntualiza que "aquí cabe preguntarse si en Ferraz les ha dado un ataque repentino de respeto a la liturgia del Estado de Derecho o es que simplemente ya están viendo que ha llegado el momento de que Sánchez le diga al rey que es lo que tiene y que lo que tenga cerrado, lo que se dice cerrado, tampoco sea gran cosa". "De momento", continúa, "más bien parece lo segundo, más bien parece que Sánchez se está dando de bruces con la realidad de que él tampoco tiene la amplia mayoría de la que presumió la noche del 23 de julio".

"Así que ahora esto pasaría por dejar que Feijóo fracase, porque Sánchez sabe que sus socios bloquearán a Feijóo mientras el propio Sánchez se trabaja de esos socios el sí", analiza el presentador de 'Herrera en COPE', "el sí, pero para dentro de unos días o unas semanas". Esto viene de que, "de hecho, el PNV ayer vio vino a ahondar en esa sensación": "Los nacionalistas vascos comunicaron al rey dos cosas; la primera, que no van a apoyar al PP se ponga como se ponga, es decir, cuarta y definitiva calabaza, y lo segundo es que ya puestos a pedir su deseo es que don Felipe no proponga nadie de momento".

Sergio Barbosa explica que "eso vendría a ser como decir que quieren más tiempo para despiezar a la ternera, es decir, que la ventana de oportunidad que se les abre para obtener prebendas es tan evidente y a la vez tan compleja que necesitan un poco de tiempo para apretar las clavijas a Sánchez y que Sánchez encuentre las fórmulas imaginativas para contentarles".

Tampoco deja de recordar que "de momento, en el otro lado también habrá que ver porque Vox dejó ayer en el aire la posibilidad de apoyar o no apoyar al PP": "Es decir, que el resquemor por haberles dejado fuera de la Mesa del Congreso para flirtear con un PNV que no les ha hecho ni caso amenaza todavía con dejar al PP sin los famosos 172 escaños, dejando a Feijóo por debajo de 140".

"Ya veremos si en las últimas horas el PP ha hecho esa llamada a Vox que Vox reclamaba para aclarar las cosas, pero ayer mismo, cuando hablábamos aquí con Esteban González Pons, el dirigente popular nos puso en la pista de que dar por seguros los apoyos de Vox lo mismo era confiarse mucho", señala el presentador de 'Herrera en COPE': "Si el miedo de Vox es que el PP tuviera algún pacto bajo cuerda con el PNV que fuera más allá de lo que Vox puede aceptar, no parece que sea el caso, porque si después de la cuarta calabaza de ayer los populares insisten en la vía PNV, habrá que llamarles el Alcoyano de la política española".