El primer sonido del día en Herrera en COPE: el delegado del Gobierno de Madrid y sus palabras sobre Bildu

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el delegado del Gobierno de Madrid y sus palabras sobre Bildu.

"Damas y caballeros en la España electoral se hacían lenguas con el nombre de un señor llamado Francisco Martín", comienza Carlos Herrera, "que viene del núcleo duro de Sánchez, que es delegado del Gobierno de Madrid". "¿Qué es lo que hizo este señor ayer?", se pregunta, "bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer es escucharlo". "¿De qué clase de pocilga han sacado a este escombro?", cuestiona el presentador, "pues de la de Félix Bolaños": "Es de la misma escuela, este era secretario jefe del gabinete de Bolaños, estaba en la estructura del bolañismo, de Gracita Bolaños".

El comunicador sigue preguntándose este viernes "qué interés tienen estos tíos en decir que Bildu son y han hecho más por los españoles que el señor que lleva una pulsera con la banderita de España, que se referirá al PP": "Eso sí que es reventar una campaña, cuanto más hablan tipos así de escoria como este Francisco Martín, desde luego más se moviliza el voto de la derecha y del centro". "Es que a quién se le ocurre después de lo que costó Bildu en votos en las municipales", reflexiona Carlos Herrera, "a qué viene esta salida de pata de banco".

El delegado de Gobierno de Madrid

"Seguramente que es un inútil, además de un baboso sanchista, pero sobre todo es tonto por muy ingeniero de montes que sea", relata Carlos Herrera. El comunicador dio más información sobre la persona que se ha puesto en el foco mediático en las últimas horas: "Este individuo es el jefe de policías y guardias civiles de Madrid y delante de policías y guardias civiles no se le ocurre otra cosa que loar a Bildu". Le retrata sentenciando que "Bildu no apoyó el estado de alarma, no lo hizo en ninguna de las siete votaciones, lo que hizo fue abstenerse".

Carlos Herrera asegura que "no hacen falta explicar más": "Bildu llevaba cuarenta y cuatro etarras en las listas". "Allí estaban Marlaska y Bolaños aplaudiendo como grupis a este sujeto, a este individuo", le califica el comunicador, "hablar de ruina moral es poco". Recalca que "luego se disculpó, a su manera, por las formas, pero, desde luego, no por el fondo". "Francisco Martín se llama, hablaremos más de él esta mañana", finaliza.

