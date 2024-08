El primer sonido del día de Herrera en COPE: el concierto catalán y el resto de Comunidades Autónomas

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el concierto catalán y el resto de Comunidades Autónomas.

"Son las seis. Las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Hemos llegado a viernes y te saluda Antonio Ruiz en este 16 de agosto, en el que el santoral nos recuerda que es el día de San Roque, muy venerado en Galicia y también en una decena de municipios valencianos y en otras localidades de España, como en Sigüenza. Esto a mí me pilla más cerca".

"Nos habían avisado que la DANA, que el temporal, antes llamado Borrascas y más todavía, tenía mucho que decir en este jueves había advertido de que los últimos coletazos iban a sacudir con fuerza Baleares. Y a los que estos días estéis en Mallorca o en Menorca, en general, en el conjunto del archipiélago, que no sois pocos porque las islas se duplican e incluso triplican su población".

"Estos días os sabían recomendado que mejor pasar el día de la Virgen de agosto en casita y las previsiones se han cumplido. Una tromba de agua obligaba por la tarde a cancelar los aterrizajes en el aeropuerto de Sant Joan en Mallorca".

"Durante toda la jornada ya se habían producido cancelaciones y los retrasos fueron casi generalizados, hasta que por motivos de seguridad se estableció eso que en el argot aeroportuario se llama raid cero, que no es otra cosa que un protocolo que interrumpe las llegadas ante un peligro para el tráfico aéreo, en este caso por las condiciones meteorológicas".

"Esta explicación es fácil de entender, pero muy difícil de asimilar cuando eres uno de los afectados y el comienzo de tus vacaciones se ve directamente truncado por un temporal en pleno mes de agosto. Hay miles de pasajeros que todavía no saben cuando van a poder salir de la isla rumbo a sus destinos".

"Está activado el comité de Crisis entre ENAIRE, el gestor de navegación aérea de España y las compañías para tratar de reordenar todos los vuelos que entre el miércoles y el jueves no han podido salir".

"Para que te hagas una idea de cómo puede afectar un temporal como el de estos días a un aeropuerto en uno de los enclaves más turísticos de toda España, en el aeropuerto de Palma, solo este jueves había previstos 940 aterrizajes y despegues, 940 operaciones en avión de entrada o de salida de la isla. El aeropuerto de Son Sant Joan no fue el único en el que se registraron incidencias en la isla".

"Los pasajeros de un tren de la línea entre Palma y Manacor tuvieron que ser evacuados por la inundación de la vía, en concreto a la altura de la localidad mallorquina de Petra, lo que provocó también la suspensión temporal del servicio ferroviario en ese tramo".

"Todo esto en Mallorca, en Menorca. La imagen que nos deja esta DANA son espectaculares de calles, de municipios como es Mercadal o Comala, y por convertir hadas en auténticos ríos urbanos, sótanos y casas inundadas, alcantarillas que no daban abasto y se convertían en fuentes al expulsar toda el agua que recibían campos anegados".

"Calles que parecían ríos, personas que tuvieron que ser rescatadas del interior de sus vehículos en estos dos municipios de Menorca, en Mercadal, se llegaron a recoger cerca de 200 litros por metro cuadrado".

"Por Mercadal pasó un arroyo cuyo cauce se vio desbordado, lo que provocó que se tragara literalmente los coches y que el agua entrara en numerosas viviendas, amén de en garajes y en sótanos. Además, el tráfico ha permanecido cortado durante muchas horas en buena parte de la isla".

"En carreteras que van desde estos dos municipios a Son Bou, por ejemplo, en el sur de Menorca, o a Fornells en el norte de la isla, y como en Mallorca al aeropuerto de Menorca también se ha visto afectado, se han vivido una jornada plagada de incidentes con cancelaciones y con desvíos de vuelos a otros aeródromos para esquivar la nada".

"Son los efectos del temporal. Y la pregunta es para hoy. ¿Qué? Bueno, no hay ninguna alerta máxima. No hay ninguna alerta roja, tampoco en Baleares, donde dirán adiós a la lana que todavía puede dejar chubascos. Pero nada, nada comparable con lo de ayer. En el resto tiempo estable y una máxima de 40 grados en Badajoz. Por lo demás, hemos cruzado el ecuador de agosto".

"Estamos a día 16. El presidente está de vacaciones, o al menos es lo que nos han dicho en Lanzarote. Imagino que preparando la estrategia para el nuevo curso político como estratega no le gana a nadie. Así que todos aquellos que políticamente le han dado por muerto ya muchas veces, que no se confíen. Comienza el curso político marcado por el mismo chantaje de como terminó el anterior".

"Una vez que Salvador Illa se pasea como presidente de la Unidad de Cataluña, a Sánchez le va a tocar cumplir el acuerdo que ha firmado con los de Esquerra. La financiación singular es el concierto económico. Es el elemento más destacado de ese pacto y con quien más problemas va a tener".

"No son los republicanos catalanes, o al menos a corto plazo. Más que nada porque en Esquerra andan ahora mismo a la gresca entre ellos. Andan a ver quién toma las riendas del partido y sobre todo, tratan de resituarse en Esquerra. Saben que no pueden perder espacio, o al menos más todavía ante su archienemigo separatista, que son los de Junts".

"En las elecciones autonómicas ya se dieron un batacazo y por eso han suscrito este pacto con los socialistas conscientes de que una repetición electoral habría supuesto para ellos directamente la puntilla. Decía que andan en la gresca porque los de Esquerra están en los más afines a Junqueras y luego están los que se van posicionando".

"Ya se han posicionado junto a Marta Rovira. Por eso el principal quebradero de cabeza de Sánchez ahora no es Esquerra. A quien tiene que convencer es a los suyos. Con un cupo catalán de imposible encaje en la Constitución, hasta que Cándido Conde cumplido y el resto de magistrados designados por el PSOE en el Tribunal de Garantías, obren el milagro".

"El principal problema de Sánchez sí es explicar ante los suyos que es solo para garantizar su permanencia. Moncloa, que solo para recuperar el poder en Cataluña, 14 años después, ha dilapidado la solidaridad fiscal entre regiones y ha abierto el camino a perjudicar al resto de comunidades para beneficiar a una Va a perjudicar al resto".

"Esta noche ha estado en La Linterna de COPE con Jorge Bustos, el expresidente de Aragón, Javier Lambán es uno de los barones socialistas con más peso, uno de los más críticos. También con Sánchez le tienen el punto de mira y Lambán sigue siendo el secretario general de los socialistas aragoneses, mal que le pese a la ministra portavoz, Pilar Alegría, que también es de Aragón".

"Lambán ha puesto voz a muchos socialistas que ven venir lo que puede ocurrir. Muchos, sobre todo altos cargos, no lo verbalizan porque quieren poner su puesto en riesgo alguno. No tiene a dónde ir si no es en la política y se está tan calentito pisando moqueta".

"Pero aun así saben que si el concierto económico sale adelante van a tener muy difícil, luego ir a sus paisanos a contarles milongas. Las elecciones autonómicas serán en mayo de 2027. No falta tanto tiempo. Las generales, si no hay adelanto, también ese año. Y Lambán vaticina un horizonte electoral oscuro para el PSOE".

"El problema de Lambán, como el problema de Emiliano García-Page o el del nuevo líder de los socialistas extremeños, que es Miguel Ángel Gallardo, es que ese discurso firme, sí, en público contundente contra el separatismo. Luego jamás ha tenido ningún efecto práctico que de eso se trata".

"Cuando han tenido que votar, lo han hecho apoyando a Sánchez y a volando, avalando, por tanto, sus acuerdos con los soberanistas. El voto de los diputados aragoneses en el Congreso de los castellano manchegos, de los extremeños hasta ahora, ha servido para avalar todos los cambios de opinión de Pedro Sánchez, desde los pactos con Podemos, con Bildu y con toda la compañía, hasta los indultos llegando a la amnistía".

"¿Qué va a hacer o qué van a hacer estos diputados aragoneses, extremeños, castellano, manchegos, con el concierto catalán? Pues están rezando ahora mismo para que en la tramitación parlamentaria se introduzcan modificaciones y así su conciencia quede un tanto aliviada porque tengan por seguro que, salvo contadísimas excepciones que hasta ahora no ha habido ninguna, votarían a favor del concierto económico para Cataluña".