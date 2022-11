El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': el 'Black Friday' que tienen los separatistas con el Gobierno

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la extensa sesión plenaria que se celebró este jueves en el Congreso.

El día ha comenzado con un análisis deportivo: A partir de las 8:00 horas, el 'jefe', Carlos Herrera, nos va a contar qué tal ha aterrizado en el país del Mundial. El más raro que se recuerda, por ser en noviembre, por las polémicas que lo están rodeando sobre los derechos civiles y por los resultados deportivos. Ayer no hubo una gran sorpresa, como las derrotas de Argentina o Alemania, pero sí es verdad que las selecciones europeas están encontrando una férrea resistencia en los equipos asiáticos y africanos. Uruguay no pasó del empate contra Corea y Portugal tuvo que sudar para imponerse a Ghana. La que no falló fue Brasil, que además metió un golazo de chilena. El espectáculo sigue, además, hoy allí con Carlos Herrera".

Por otro lado, se ha referido al día que se celebra este viernes: "Lo que dice el calendario es que hoy es el famoso Black Friday o si lo prefieren el viernes negro. Día en el que la gente se pone como loca a comprar, las tiendas hacen sus descuentos y muchos aprovechan par hacer sus compras de Navidad. Este año no parece que vaya a ser el que bata los récord, aunque dicen que 7 de cada 10 españoles sí comprarán algo".

En clave política, la actualidad pasa por el Congreso: "Lo que sí estuvo de récord ayer fue el Congreso de los Diputados, del atracón legislativo que se pegó el Gobierno. Han estado liados hasta esta media noche par aprobar de una sola tacada los PGE del estado, validar el impuesto a los bancos, las energéticas y las grandes fortunas y, lo más importante para Sánchez, iniciar el trámite para suprimir el delito de sedición. Y todo sin que Sánchez haya descartado rebajar la malversación. Para Black Friday el que tienen los separatistas con el Gobierno. Y no lo digo yo, lo ha reconocido Arnaldo Otegi".

"¿Cómo será de vergonzoso lo que se dispone a hacer el gobierno, que para alejarlo de las elecciones de mayo, que han preferido aprobarlo, ahora, embarullado con los Presupuestos, sabiendo que pegar sedición a presupuestos es la manera más gráfica de que los españoles vean claramente que la sedición es un chantaje a pagar, a cambio de la aprobación de los presupuestos y de que Sánchez siga en Moncloa. En el PSOE han preferido eso, a aprobarlo más cerca de las elecciones. Porque tienen una concepción del votante socialista, que les hace estar seguros de que el que vota socialista, si le cuelas este pufo en noviembre, ya en mayo ni se acuerda".

Un asunto que ha llegado hasta el CGPJ: "Es un escándalo tan grande eso de suprimir un delito para beneficiar a los golpistas que ya trataron de romper la unidad del país y violaron el Estado de Derecho, que esto ha generado polémica hasta en el Consejo General del Poder Judicial. Ese órgano, también politizado, en el que ayer los vocales progresistas bailaron el agua a PSOE-Podemos rechazando hacer un informe que pueda criticar esa maniobra del gobierno.

De hecho, el debate sobre si debían emitir o no un informe, aunque el gobierno no lo haya pedido, fue tan enconado que la votación quedó 9 a 8. Y los 8 conservadores que perdieron por los pelos esa votación, emitieron un voto particular en el que vienen a decir que es una poca vergüenza todo lo que abusa este Gobierno de las proposiciones de ley parlamentarias para que, siendo los partidos los que impulsan las reformas escandalosas, no sea obligatorio solicitar esos informes preceptivos, que normalmente ponen la cara colorada al ejecutivo.

"Vamos, los vocales conservadores lo dijeron de forma más fina… recordando que “los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia”. Claro, esto es una manera brillante de denunciar, con ironía, la enorme hipocresía de Moncloa. Dice el gobierno que se carga la sedición por parecerse a otros países europeos y los vocales vienen a recordar que, si quieres ser europeo, lo primero es pedir un informe al poder judicial si piensas suprimir un delito de semejante importancia", ha añadido.