El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención de Puigdemont

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención de Puigdemont.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Espero que estén bien al recibo de la presente. Bueno, nosotros para la edad que tenemos, no andamos mal. Es martes 2 de julio del 2024, que va a ser un día de tiempo estable. Quizá en el norte de Galicia, el Cantábrico, algo de La Rioja. Puede caer, Alguna lluvia puntual. Y por aquí abajo, en Andalucía, pues importante aumento de las temperaturas se pueden rozar en Córdoba y Sevilla los 37 grados".

"Bueno, damas y caballeros, si ustedes quieren asistir gratuitamente a una lección de solvencia jurídica, si ustedes quieren aprender algo de leyes, y cuando digo ustedes, digo yo también que no debe decirse de leyes lo que leo, lo que me cuentan los que saben de verdad de leyes. Si ustedes quieren aprender cómo no se hace una ley a trompicones, cómo no se hace una ley que escriban los propios condenados y cómo se pone el sentido común a funcionar, léanse la interpretación que ha hecho el supremo de la Ley de Amnistía".

"Léanse lo que ha dicho. Léanse las decisiones que ha tomado el Supremo atendiendo a algo fundamental, que es que las leyes no las aplica el Gobierno, las aplican los jueces y ahora mismo el rigor del Tribunal Supremo, oiga, jueces y fiscales deberá callar muchas redacciones".

"Es decir, vamos, en una palabra, que Puigdemont se queda sin amnistía. De momento, que siempre nos queda Cándido Gracita Conde Pumpido que bueno, será un escándalo, pero como es un escándalo el en sí mismo y toda la aborregada masa que le acompaña su sector Sanchista será capaz de tumbar esta decisión del Supremo".

"Piensen ustedes, algunos, algunos, los que criticaban siempre a Donald Trump con razón, por cierto, la mayoría de las veces, oiga, en su día dijeron hay que ver que trampa puesto una serie de jueces conservadores en la Corte Suprema que ahora han salido a echarle una mano, claro, pero ya verán como no dicen nada, no dirán nada porque de repente se les ilumina la neurona y piensan oye, ojo, que es, que es que lo que tenemos aquí en España hoy el Tribunal Constitucional va a estudiar los recursos de los condenados por malversación con la firma de intención de exonerar a la cúpula del PSOE andaluz".

"No han existido los seres magistrados del PSOE vinculados al PSOE y que han sido ministros del PSOE perdonando a políticos del PSOE del mayor caso de corrupción en España y con la ley de Amnistía, ya verán ustedes, ya verán ustedes. El sandinismo ahora mismo está en indignarse mucho porque unos jueces se han opuesto precisamente a la impunidad judicial".

"Ya no lo ha escrito el editorial de El País de hoy, que es de arcada, de vómito. Luego le doy algunos, algunos detalles. ¿Qué es lo que ayer hizo el Supremo? Vamos a explicarlo. Claro que hizo el juez Llarena después de más de dos semanas analizando cómo había quedado la aplicación de la amnistía, pues ni aplicación inmediata de la impunidad judicial tal y como lo quería el gobierno, ni presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo que podría haber paralizado la aplicación de la ley".

"No, la Sala Segunda del Supremo ha decidido seguir su propio criterio, que consiste en aplicar la Ley de amnistía en aquello que hay que aplicarla y no hacerlo en aquellos delitos que considera que no se pueden amnistiar. ¿Y cuál es ese delito que no se puede amnistiar? Según el Supremo, la malversación".

"¿Qué argumentos utiliza el Supremo para no amnistiar la malversación? ¿El robo de dinero público? ¿Pues el Supremo entiende que si hubo enriquecimiento personal por parte de los golpistas, por qué? Porque para financiar un proyecto político caprichoso y sectario no utilizaron su propio dinero, su propio patrimonio".

"No, no, al contrario. Esta gentuza puso su dinero a buen recaudo y cogieron el dinero de todos para financiar algo que solo les iba a beneficiar a ellos y que si lo hubieran tenido que pagar de su bolsillo, les hubiera provocado un quebranto patrimonial. Y esto se ponga los alcistas. Sánchez a la cabeza como se ponga. Desde una lógica aplastante que lo entiende cualquiera".

"Ese dinero suyo personal que no tuvieron que tocar para financiar el 1 de octubre porque le echaron el pufo al contribuyente, ese dinero que sigue estando en sus cuentas bancarias a pesar de haberse gastado millones en su proyecto político sectario. Ser enriquecimiento patrimonial que obtuvieron. De ahí que el Supremo diga el beneficio personal de carácter patrimonial es innegable".

"Y luego, además, el Supremo recuerda que si hubo perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea, porque los separatistas intentaron segregar a Cataluña de España de forma abrupta, lo que puso en peligro la estabilidad financiera de España, tanto los ingresos que España tenía que hacer obligatoriamente de la Unión".

"Es decir, consecuencias de todo esto. Por explicarlo claro y rápido, pues que la estrategia del gobierno, que consiste en dame tus votos en el Congreso y yo a cambio, te doy impunidad, impunidad judicial. Yo te hago una ley que te perdono y todos los delitos porque me conviene, porque tú me vas a dar los votos para el Congreso, para que yo siga aquí de presidente, aunque no he ganado las elecciones, eso queda tiritando, porque además el juez Llarena mantiene la euroorden de detención contra Puigdemont, cosa que hace que este tipo se quede sin la opción de venir a la investidura, por más que aseguren que va a venir".

"Igualmente habrá que verlo. Y luego, porque la inhabilitación de Oriol Junqueras tampoco me cae. Por cierto, estos dos personajes, Junqueras y Pei de Mon, se reunieron el domingo en Waterloo después de mantener una relación de odio desde 2017. Y luego está Moncloa, que ha entrado en pánico porque Puigdemont que de eso de que quede colgado de la brocha puede dar al traste con algún tipo de arreglo en Cataluña, que por ende, de estabilidad a la legislatura".

"Bueno, hasta el moño se lo ha tomado con ironía la situación actual. El Gobierno se ha dedicado a contentar a sus socios mientras los gobiernos del Partido Popular se han dedicado a servir a todos los ciudadanos. El Gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla".

"Tú escuchas a los separatistas, a los socios del SOE, a las terminales mediáticas del San Cismo, al propio Sánchez, a todo su coro de borregos, al coro de loros y a toda la banda que le rodea y parece que aquí los que han cometido un crimen son los jueces por no aplicar la impunidad judicial al robo de dinero público".

"Ahí está. Algunos magistrados por ahí están por reventar el Estado de Derecho. ¿O es que es una arbitrariedad? No aplican la ley. No aplicar la ley es muy grave. Claro, claro. No tienen vergüenza porque son ellos los que han cometido un inmenso acto de arbitrariedad al inventarse un bodrio para no cumplir la ley".

"Pero una vez que han aprobado el bodrio, ahora nos tratan de convencer de que son los jueces los que no cumplen la ley. Les digo no tienen vergüenza. Yo no sé cómo tendrán la vergüenza ahora. Determinados boquetes en su anatomía los tienen apretados como los tornillos de un submarino".