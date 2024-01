El primer sonido del día de Carlos Herrera: tipos de terrorismo que establece Felix Bolaños para la amnistía

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los tipos de terrorismo que establece Felix Bolaños para la amnistía.

"Antes de entrar en la materia de la infamia de todos los días, no pasemos por alto la labor de las fuerzas de seguridad que han evitado lo que podría haber sido una carnicería en un pueblo sevillano. Montellano, un pueblo de la Sierra Sur, a 60 kilómetros de Sevilla aproximadamente".

"Un pueblo pequeño de 10.000 habitantes, donde se ha detenido a un chaval poco adaptado que estuviera tonteando con ideales radicales o algo así. No, no, un tipo que tenía en su casa un almacén, un almacén, una bomba preparada con metralla. Sólo hacía falta meterle el explosivo, la madre de Satán. Carbón vegetal, azufre, cilindro de metal cargado de perdigones, chaleco con los porta cargadores ya preparados para inmolarse".

"Y bueno, pues vaya usted a saber. No sé, en su escuela, en cualquier otro sitio habría provocado una carnicería. Es una detención providencial en que veremos qué papel ha jugado la madre, qué papel ha jugado su entorno. Pero en principio vamos a felicitarnos por eso, porque realmente, oiga, aquí ha habido. Aquí ha habido un trabajo muy serio, las fuerzas de seguridad del Estado y había un tío, un criminal en potencia, que no sé cuánta gente se habría llevado por delante".

"Y ahora, ahora lo otro, el sandinismo directo ya es medalla de oro, campeón olímpico del salto de líneas rojas. Es como el salto de Bob Beamon en México, que anduvo 20 años como récord de longitud. Bueno, en el viento, la altura. Sí, sí, lo que ustedes quieran. Pero 20 años estuvo. El PSOE de Sánchez acaba de dar otro salto de línea roja, que es un récord que solamente él puede volver a batir y a lo mejor cualquier día".

"¿Por qué? Porque el sastre de la amnistía, de la amnistía que va a ser aprobada dentro de poco en el Congreso, luego de vuelta en el Senado y vuelta a probar en el Congreso, ese sastre ha dado sus últimos pespuntes al traje de Puigdemont, lo cual indica que habrá apoyo a los presupuestos y. Y ya veremos que nueva cosa se les ocurre".

"¿A qué me refiero? A otra línea roja superada. La próxima seguramente será la de los etarras. Línea roja que tenía poco más de una semana. La línea roja que decía los delitos de terrorismo no serán amnistiados. Bueno, pues ahora ya sabemos que si van a ser amnistiados, sea cual sea la condena de lo que investiga el juez García Castellón, esa condena no incluirá más a Puigdemont, Marta Rovira, al Tsunami Democratic y a los CDR".

"Es todo porque no atentaban contra los derechos humanos. Sí, sí, así lo ha justificado Gracita Bolaños y algún que otro infame en las intervenciones de ayer y ya veremos en las que quedan. Habrá por delante estos próximos días. O sea, para el gobierno de este individuo hay un terrorismo punible y otro comprensible".

"O sea, hay un terrorismo compatible con los derechos humanos. Yo creía que una cosa y otra cosa eran incompatibles, pero no el descubrimiento de que el PSOE ha inventado el terrorismo. Bueno, está ahí todo para seguir en el poder. Es una ley escrita por aquellos que son beneficiados de esa ley y que permite a otros seguir en la presidencia del Gobierno".

"Este país, nuestro, nuestro país, está en manos de dos tipos como Pedro Sánchez y Puigdemont, sin ningún tipo de vergüenza. La infamia progresa adecuadamente. Han inventado el terrorismo. Bueno, andan todavía buscando un nombre definitivo, de manera que no se descarte que lo llamen terrorismo. Lo ha hecho terrorismo inclusivo, o terrorismo amable, o terrorismo justificado, o terrorismo de izquierdas".

"Un terrorismo que respeta los derechos humanos. En fin, en un país como el nuestro, que ha sufrido tanto el zarpazo sangriento del terrorismo, pretender que hay un terrorismo bueno es un insulto, evidentemente, a todas las víctimas. Luego ya veremos si no deja a Puigdemont, al tsunami y el CDR, ahora más que antes, a la interpretación de los tribunales, sobre todo ahora, que habrá que darle vueltas".

"Pero España se convierte en un país innovador que le dice a Europa, mira a Europa. Tu concepto de terrorismo está desfasado. En realidad hay terroristas que pretenden sembrar el terror entre la población, pero respetando los derechos humanos. Es un poco lo que trató de hacer ayer Bolaños. Para estupor de quienes se habían creído que también hay que tener muchas tragaderas y creérselo, que el PSOE iba a cumplir su promesa de que no iban a amnistiar los delitos de terrorismo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No se puede decir que mataron a nadie. Agarremos nos a eso, cogemos y nos inventamos que existe el terrorismo bueno, que no ha violado gravemente los derechos humanos y ya con eso debería bastar. O eso creen, porque Bob Beamon dice que ayer estaba satisfecho, pero un poco inquieto todavía, no vaya a ser que los jueces españoles o la Unión Europea todavía puedan alegar que lo que se está perpetrando es una tremenda poca vergüenza, que eso puede pasar, pero es un caso descarado de infamia, de prevaricación política de todo lo malo que puede salir del Sanchismo".

"En un ejemplo concreto en el que unos delinquen, les están dictando su propia ley de impunidad a un PSOE que está aceptando todo con tal de seguir gobernando y que si tienen que decir que hay terrorismo, bueno, pues lo dicen y no se les cae la cara de vergüenza".