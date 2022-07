El primer sonido del día de Carlos Herrera: la situación económica de España que debe afrontar Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los principales retos a nivel político y económico, la semana después de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

El comunicador ha comenzado la jornada, apuntando que "estos días de julio son más interesantes analíticamente que los últimos julios de los últimos años, sin tener en cuenta la pandemia" y desglosando los asuntos más importantes que ocupan la actualidad en nuestro país de cara a este verano.

"Este año, si hay vacaciones, van a durar menos. Hay muchas ganas de vacaciones, ¿quién no tiene ganas de evadirse después de los años de pandemia y de estos tiempos en los que una inflación más alta del 10% está marcando nuestra vida? Sin embargo, ¿qué hace el que tiene los resortes del poder para evitar que una situación como esta amargue mi porvenir?", se preguntaba Carlos Herrera.

Comparaba entonces la situación del Gobierno con la de la madera: "La inflación es una termita que carcome por dentro la madera. De repente, un día la silla se cae sin que nadie la haya tocado. Eso le pasa a los gobiernos y eso lo saben. Hay algunos que saben reaccionar con algo más que paños calientes, con reformas económicas necesarias para transmitir que en el puesto de mando hay alguien, pero aquí qué tenemos, a un poca vergüenza de la política".

Recordaba entonces la Cumbre de la OTAN y la situación que debe afrontar el Gobierno tras ella: "Ha sido una buena cumbre, trascendental, muy bien organizada, pero eso acaba y dura lo que dura la cumbre. Después lo que te queda son los compromisos que tienes que cumplir. A ver como consigues aumentar el gasto de defensa con lo que tienes en el Gobierno".

"Este hombre, que después del batacazo andaluz, está multiplicándose, hablando de terminales mediáticas, de los hombres del puro que quieren terminar con la España masónica. Hay gente que quiere que desaparezcas de la escena política, pero no fuman puros ni visten así, son gente normal, clase media trabajadora, gente que se quiere ir de vacaciones y no va a poder o la que se va a ir cinco, en vez de diez. No como tu Ministra Irene Montero, que está en Nueva York con sus amiguitas. Estas cuatro elementas haciéndose fotitos, pasando sus vacaciones, pero no se lo paga ellas, se lo pagamos entre todos, se lo pagan los que ahora no pueden irse de vacaciones", apuntaba.

Para concluir, mandaba un mensaje dirigido directamente a Pedro Sánchez: "Mientras tú te estás haciendo el cuento de la lechera, vienen turistas, se reactiva la economía, la gente se olvidará pronto de esto. Sobre todo, que se olviden de la recesión que viene".