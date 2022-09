El primer sonido del día de Carlos Herrera: la reunión de vocales del CGPJ para los nombramientos del TC

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la reunión de los vocales del CGPJ y el último acto de Sánchez.

En primer lugar, el comunicador ha dado voz a la manifestación que va a celebrarse el domingo en Barcelona en materia de educación: "Esta segunda parte de septiembre va a abrir este fin de semana con una manifestación en Barcelona convocada por 'Escuela de Todos' para algo realmente revolucionario, que los niños puedan estudiar también en su lengua materna en una parte del estado español. No que estudie solo en español, no que ignore el catalán, he dicho también e incluso en menor proporción, pero para que pueda estudiar al menos el 25%. Sin embargo, eso no pasa por la deslealtad con la propia historia de Cataluña con sus gobernantes del independentismo y por el desentendimiento del Gobierno española. El domingo a las 12 es lo que van a defender en Barcelona".

Por otro lado, ha recordado, en tono de ironía, las noticias en torno a los nombramientos que debe hacer el CGPJ: "Es un buen día para ir en el metro y agudizar el oído, seguro que hoy las conversaciones van a ser unívocas. No se va a hablar de otra cosa que de los nombramientos del Poder Judicial. Esos que tienen que hacer los jueces, para que el Gobierno pueda hacer los suyos. A la ministra Llop le van a zumbar los oídos cuando entre al metro. El Gobierno ha sacado una ley para que el consejo pueda nombrar dos jueces para el constitucional porque al Gobierno le conviene. Se ha vencido el plazo dado pro el Gobierno y hoy algunos vocales van a reunirse con calma, arranque de negociaciones. Como verán seguramente a la ministra de Justicia en alguna línea de metro, ya se lo dicen".

Además, se ha referido al último acto de Sánchez: "Ayer como buen populista tuvo un acto con la presencia de miembros del Ibex. No les dijo ni pío y luego se fue al mitin de toda la vida. Esto que hagan dicho del contacto del presidente con la ciudadanía. A las puertas del mitin hubo nuevamente gente abucheando a su sanchidad. El Sánchez cobardica que no dice nada delante de los empresarios, volvió con la matraca de qué malas son las eléctricas y qué malo es el PP. Qué demagogo barato. Como no sabes qué hacer con la inflación, vamos con este cuento. Habrá alguno que te compre el cuento, como el CIS de Tezanos, que volvió a colocar al PSOE por delante del PP. que todas las encuestas, incluso las que aciertan, dicen que el PP va por delante, pues yo le doy la vuelta y ahí queda para quien se lo quiera creer".