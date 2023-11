El primer sonido del día de Carlos Herrera: la respuesta de Félix Bolaños a Europa por la ley de amnistía

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la respuesta de Felix Bolaños a Europa por la ley de amnistía.

"Damas y caballeros, esto debe estar a punto de salir del horno. Es lo que dicen los voceros generalmente bien informados que conocen bien a Junts y el PSOE. Hay mucha presión, es verdad que quedan 18 días, pero parecería que PSOE y Junts están cerca del acuerdo. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea acaba de apretar y porque ahí sigue ese fantasma de imputación por terrorismo a Puigdemont por parte de la Audiencia Nacional. Así que vamos a estar atentos, porque lo mismo hay anuncio de acuerdo".

"Hay otros que dicen que no tanto, pero como me refiero a los que normalmente el Sanchismo filtra las primicias sistemáticamente, como son La Vanguardia y El País, dicen que van a desbloquear la situación, de tal manera que la semana que viene se registraría la amnistía y se celebraría el debate de investidura. El País también dice más o menos lo mismo. Es decir, estos son cosas que te filtra el PSOE. Ahora tú tienes que creerte al PSOE, porque a lo mejor eso también es una forma de presionar".

"Es verdad que se han echado un poco para atrás y hay algunas fuentes socialistas que insisten en que se siguen negociando, que el acuerdo no está cerrado al cien y eso es lo que fuentes socialistas cuentan a COPE. Total, que veremos si hoy se anuncia o no se anuncia".

"El juez García Castellón, que ha imputado terrorismo a Puigdemont y que ha generado nerviosismo tanto en los socialistas y que lógicamente les obliga a afinar este invento de la amnistía más si cabe. Son gente que precisamente no bordan el virtuosismo jurídico. Esto es lo mismo que hicieron con la ley del solo sí es sí. O sea, que ya me explicarán. Estarán peinando el texto todo lo que puedan y más con las exigencias de Puigdemont: oye, arreglarme lo mío, eh, que a mí no me juzguen por terrorismo en el futuro. Puede llegar a un acuerdo y puede haber investidura, luego hay que gobernar.

"La Comisión Europea el Gobierno de la Unión Europea manda una carta y dice: Oiga, estoy recibiendo muchas quejas de instituciones, de ciudadanos españoles, voy escuchando por ahí cosas, que, oye, vosotros decíais hace cuatro días que la amnistía sería ilegal y ahora, porque os hacen falta siete votos para gobernar, os habéis puesto a negociar deprisa y corriendo una amnistía con un fugado de la justicia, imputado por terrorismo, que trató de reventar España y ahora es estupendo, progre y qué maravilloso porque con todo esto podemos hacer un gran gobierno".

"Además, la amnistía es suprimir uno de los pilares del Estado de Derecho como es el Poder Judicial, que es lo que me toca a mí, dice Reynders, vigilar. Encima con la agravante en el caso de la amnistía de que es un estado de derecho el español que pide perdón a los delincuentes y que reconoce que no les tendría que haber juzgado. Por eso demanda información, se quiere conocer el alcance personal, material y temporal de esa ley, y recuerda que hay que respetar los valores fundamentales".

"Gracita Bolaños, chica para todo, ha contestado esa carta con tonito. Dice: Oiga, no, no, esos son unos grupos parlamentarios, ya cuando llegue y se presente la proposición de ley y en el Congreso veremos. Eso técnicamente es cierto, pero no. Es la misma respuesta para bobos que le está dando a los españoles. El gobierno no es responsable de la amnistía, no conocemos el texto, son grupos políticos... Una tontería enorme, pero es la contestación que le han dado. Esto aprieta mucho y han dicho tanto Junts como el PSOE: pues vamos a cerrar el trato ya. Y a lo mejor, pues podría cerrarse ya".

"Ha vuelto a producirse alguna manifestación. Ya saben ustedes, esas manifestaciones de gente mayoritariamente pacífica en la que se han colado algunos ultras, para alegría de la izquierda que ya tiene material para desviar la atención. Como si no hubiera habido manifestaciones antes de estas manifestaciones que ha habido ante la sede del PSOE. Muchos de los que ahora lamentan y se rasgan las vestiduras por ahí diciendo: Aquí hay un dilema, o amnistía, o manifestaciones de violencias reivindicando a Franco".

"Muchos de esos no dijeron nunca nada de la violencia que han desarrollado sindicatos, Podemos, la Kale Borroka, los CDR... Con todo eso sobre la mesa, viendo lo que hemos visto estos días y lo que se prepara, han pensado: Apretemos, apretemos y saquemos esto hacia delante. ¿Saldrá? Pues se lo contaré en las próximas horas. No tengo la bola de cristal, ni me dejan entrar en las reuniones, ni a nadie, eh, y lo único que hacen es filtrar información. La fe de cada uno mueve las montañas de la credibilidad que cada uno quiera",