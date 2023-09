El primer sonido del día de Carlos Herrera: la rebaja de condena al miembro de la Manada

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la rebaja de condena al miembro de la Manada. Audio

"Hoy se da una circunstancia a raíz de unas palabras de ayer de José María Aznar, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, Puigdemont es un progresista y Aznar un golpista", comienza Carlos Herrera este miércoles, "habiendo dicho Aznar lo mismo que ha dicho Felipe, Alfonso, Tomás, Paco u otros de los que han pasado, por ejemplo, por aquí, por este programa". "Si se moviliza mi gente, si se moviliza la gente del gobierno, si se moviliza la gente de los partidos que son socios del gobierno, eso es la libertad de expresión, síntoma de vida de la democracia", recalca, "si lo hacen los que no lo son, pues son golpistas".

El presentador de 'Herrera en COPE' se pregunta si "hoy tendrá ganas el Gobierno de que se hable del desastre de la ley del 'sí es sí'": "¿Por qué? Pues porque ayer alcanzó el súmmum del ridículo al beneficiar a un miembro de La Manada, que fue el origen, que justificó la concepción de la ley del 'solo sí o sí', se cambia la ley, teóricamente se endurece la ley para casos como el de La Manada, aquellos que anduvieron con una muchacha en un portal en Pamplona y que abusaron sexualmente de la joven uno detrás de otro, se confecciona una nueva ley y sirve para que a uno de los condenados se le reduzca la condena".

"¿Dónde están?", se cuestiona el comunicador, "hay un clamor en eso que se llama opinión publicada, que ya no es solo la opinión de aquellos que se dedican profesionalmente a la opinión, es decir, gente de este conspicuo mundo de la prensa, sino también de la sociedad civil, preguntando dónde están las dimisiones": "¿No tienen nada que decir, ni de lo que es responsabilizarse quienes han ejecutado este bodrio de ley que felizmente ha sido reformado entre otras cosas gracias al apoyo del Partido Popular al Partido Socialista?".

Carlos Herrera reflexiona que "Rubiales ya ha dimitido, pero la banda de taradas, la manada auténtica, que son la Irene Montero y sus amiguitas del Ministerio de Igualdad, siguen ahí, de esas no ha dimitido nadie": "¿A qué esperáis vosotras? Que no solo prometisteis que no habría beneficiados, sino que pusisteis el grito en el cielo por el caso de La Manada". "¿Y del total del Gobierno, que fue quien aprobó esa ley, nadie va a decir nada?", sentencia.