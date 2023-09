El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué Pedro Sánchez debe decir "no" a Puigdemont

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, porque Pedro Sánchez ya sabe lo que quiere Junts para su investidura.

Vídeo





"¿Qué va a hacer el Gobierno de España ante la petición chantajista del señor Puigdemont?", comienza preguntándose Carlos Herrera este miércoles, "el primer matiz que podemos observar mirando un poco de soslayo es que el Gobierno se ha puesto de perfil": "La respuesta del PSOE a lo que Puigdemont dijo ayer, amnistía de entrada, referéndum por supuesto y además negociadores y, luego, ya veremos, es, caramba, una petición de máximos o sea, ¿tiene voluntad de acuerdo eso? Más bien parece cuando tú haces una petición de máximos".

El presentador de 'Herrera en COPE' remarca que "el gobierno tiene voluntad de acuerdos". "Ciertamente, Puigdemont, viendo que le iban a rendir pleitesía, se vino arriba, pero tampoco fue ninguna sorpresa", analiza el comunicador, "a lo que pide Puigdemont, el PSOE debe decir no": "Pero claro, ustedes dirán, es una afirmación que haces categórica, es una afirmación que nace de los razonamientos más sencillos". Carlos Herrera remarca que "el PSOE debe decir no por decencia histórica, que le falta mucha, pero también por operatividad legislativa".

"Un gobierno en funciones hay cosas que no puede hacer y una de ellas es establecer determinados proyectos de ley como el que contemplaría esa amnistía que ven tan sencilla y que ya están intentando convencer o están intentando poner en marcha mecanismos a través de la prensa del movimiento y los portalitos de Belén", señala el presentador de 'Herrera en COPE' este miércoles, "para que todos nos hagamos a la idea de que no tiene ninguna importancia". "Puigdemont es evidente que puede aflojar, que es la gran esperanza que tiene el gobierno de Pedro Sánchez", analiza.

El comunicador estima que "si no lo hace, también es cierto que la probabilidad de elecciones gana enteros": "Unas elecciones que podrían más o menos ocurrir a la vuelta de Navidad". Carlos Herrera remarca que "Puigdemont tiene 400.000 votos y exige nada menos que acabar con el Estado español y con su constitución literalmente de un plumazo", cuestión por la que cree que "es muy audaz, pero porque lo que ha exigido es solo para iniciar negociaciones": "Esto es muy importante y ese matiz que deben tener en cuenta".

"Lo que ayer pedía Puigdemont y que tanto hoy se resalta en todos los medios de comunicación no es para votar sí a Pedro Sánchez en la investidura, es para iniciar las negociaciones, son un punto de partida, con la amenaza incluida de volver a la proclamación unilateral de independencia, que ya no tiene pena por cierto, porque la suprimió Sánchez", recuerda, "es decir, Puigdemont no renuncia a delinquir por todo ello". "El PSOE debe decir no, lo que ocurre es que el ansia de poder de Sánchez hace que justifique absolutamente todo", apunta el presentador de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera explica este miércoles que "Sánchez lo que viene a decir es el Estado es mío y juego con él como quiero". "Causa incredulidad, pero Sánchez cree, y contando los votos es cierto, que tiene al electorado español de su parte", analiza: "Dice Ayuso que España no va a tragar con eso, yo creo que se equivoca, como se equivocan aquellos que hoy dicen que de verdad los electores españoles no están a favor de conceder estas cosas que pide Puigdemont. Oigan, el 23J demostró que las tragaderas de España son inmensas porque concedió un 31,7% de los votos a Pedro Sánchez".

"No olvidemos que esa mayoría parlamentaria está a favor de lo que ayer exigía Puigdemont", recalca el comunicador. El presentador de 'Herrera en COPE' concreta que "es cierto que esto en la Unión Europea no tiene precedentes, es decir, que una vicepresidenta vaya a agasajar a un prófugo nada menos de la justicia enviada por el presidente de un gobierno, un prófugo que exige barbaridades y un Gobierno diciendo que todo por la convivencia, es una situación inédita en la Unión Europea". "Aquí no aparece ni por asomo la famosa frase del no es no, que es la gran aportación a la política española de Pedro Sánchez", señala.

El director del programa prosigue señalando que "ahora se dice eso de que es la hora de la política o que todo vale por la convivencia y eso saben ustedes lo que quiere decir": "Saltarse las leyes, hacer de su capa un sayo, arramplar con lo que sea preciso, derrumbar el Estado de Derecho en una palabra, es decir, la autodestrucción encabezada por el propio Gobierno de un país". "¿Por qué aceptar la amnistía?, se pregunta, "simplemente comenzar a tramitar o darle órdenes a Pumpido o a Álvaro García o a la madre del cordero, significa reconocer que la razón política la tenían los golpistas del 2017".

"O significa reconocer que España es un estado nacido de un acto de guerra o que el discurso del rey, por ejemplo, en 2017 fue represivo, fue improcedente", destaca, "eso es organizar la amnistía por la vía de urgencia como la está queriendo organizar el gobierno": "Creo, sinceramente, que somos un país odiado por su propio gobierno".