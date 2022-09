El primer sonido del día de Carlos Herrera: ¿por qué el Gobierno ha tardado en rebajar el IVA del gas?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las horas posteriores al funeral de Estado de la reina Isabel II en Londres y por la rebaja del IVA del gas que aprobará el Consejo de Ministros este martes: pasará del 21 al 5%.

Respecto al funeral de la reina británica, Herrera ha puesto el foco en aquellos que se han mostrado sorprendidos porque el protocolo británico sentó juntos a Felipe VI, la Reina Letizia, el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía: "Ya han enterrado a la reina Isabel II. Los mandatarios mundiales ya se han ido de Londres. Hoy se centran mucho en el protocolo británico porque sentaron juntos a los Reyes. A estas cosas se las saca una cantidad de punta casi histérica. Un detalle que, a mi juicio, creo que los Británicos no le han dado importante. Aquí se acaba la historia".

En clave política, el comunicador ha valorado las palabras de Pedro Sánchez sobre el líder de los populares, algo que no ha sentado bien en la sede de los socialistas: "La unidad del PSOE. Fíjense lo que ha durado el paripé de Zaragoza para proteger a Sánchez. Son muchos barones los que han reconocido que Pedro Sánchez ya no es el mismo, y llega Page. Reconocen que lo que verdaderamente hace año son los socios que tienen en el Parlamento. Algunos pensaron que esto es una estrategia, pero visto lo visto parece que lo de Page no estaba pactado, y mucho menos ha sentado bien en Ferraz. Incluso algunos han pedido que se sancione al presidente de Castilla-La Mancha. La sede socialista le ha dado un toque, poco efecto ha tenido".

"Feijóo le ha dado las gracias, pero en Génova se ve como una estrategia de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. La pre campaña electoral va a ser muy larga, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión del indulto de Griñán", ha concluido respecto a este asunto el director de 'Herrera en COPE'.

Por último, el comunicador ha valorado la medida que aprobará este martes el Consejo de Ministros para rebajar el IVA del gas del 21 al 5%: "El Consejo de Ministros aprueba la rebaja del IVA del gas, la del 21 al 5%. Rebaja mucho, no, pero la alivia. Con el gas se ha hecho mucho más tarde, porque el Ejecutivo ha intentado sacar lo máximo posible a los españoles. Ahora habrá que ver qué pasa con el gas de las calefacciones centrales de miles de comunidades de vecinos".