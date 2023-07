El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué Feijóo ganó el debate ante Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las razones por las queFeijóo ganó el debate ante Pedro Sánchez.

"¿Quién ganó? ¿Quién salió derrotado? ¿Esto va a influir en el resultado?", comienza preguntándose Carlos Herrera, "pues seguramente menos de lo que algunos creen en su euforia y seguramente más de lo que otros desdeñan en su disconformidad". El presentador desliza que "el consenso general, si usted más o menos se asoma todos los medios de todas las tendencias, es que ganó Feijóo": "Fue lo que parecía que iba a ser, con algún destello de Núñez Feijóo, del señor de Orense, afuera parte porque el presidente del Gobierno, Sánchez, anduvo nervioso, con sensación de acorralamiento y fiel al estilo bronco y desde luego mentiroso".

Señala a Pedro Sánchez como un "mentiroso de mentira descarada, de ese tipo de embusteros que ya no les importa que todos sepan que está mintiendo": "Puso en marcha su máquina de mentir y luego también la máquina de interrumpir, con la complacencia de uno de los moderadores que pareciera que a veces quisiera ser interviniente en el debate". Sobre Núñez Feijóo, asegura que "fue seguramente el vencedor y sometió a una tunda a Sánchez, que no esperaba en ningún momento, no estaba escrito en el guion, o en la pizarra de los asesores que le han estado preparando durante cuatro días".

"Le propuso un pacto para que gobernase el que ganara y Sánchez lógicamente lo desdeñó", explica Carlos Herrera, "¿por qué? Porque sabe que va a tener más votos y no se quería meter en ese lío": "Había puesto en este debate Sánchez sus esperanzas de relanzar su recuperación y visto el debate se entiende que no ha sido así". La famosa "última bala" que destaca el presentador "seguramente iba a parar a una de sus rodillas".

Carlos Herrera señalaba en la previa que si "Feijóo traslada la imagen de serenidad, de sangre fría, ante la previsible incontinencia impertinente de Sánchez, habrá ganado el debate porque el argumentario está claro que estaba a su favor" y "Sánchez transmitió nerviosismo atropellado y eso lo capta el espectador": "¿De verdad ha estado cuatro días para preparar esto? Ya puede ir despidiendo a sus entrenadores, a su coach, a quien haya tenido alrededor, porque no anduvo sereno y una de las primeras normas que enseña la gente que sabe estas cosas de los debates es que has de demostrar serenidad".

"Transmitió mala educación, poco control de sus nervios, de ese cierto aire de estilo tabernario que le caracteriza", explica Carlos Herrera, ¿por qué? Porque el otro le sacó de quicio". El comunicador destaca que "hubo una clara diferencia entre ambos en el minuto de oro": "Sánchez no ofreció su producto, sino que descalificó el de su contrario y ese también es otro error". "Desde luego, no va a ser un debate que va a pasar a la historia por su utilidad, más allá de clarificar perfiles conocidos de este interviniente, que es el primer ministro del Gobierno de España", sentencia, "ya sabemos cómo es lo que pasa".

Para Carlos Herrera, "parecían tener los papeles cambiados y no se acabó de percatar, desde luego, el candidato socialista, que las formas en este debate son casi tan importantes o más que los otros". "También se preguntará usted si sigue después del debate de ayer la remontada de Sánchez, esa remontada que le acercaba a Feijóo y hemos venido contando en este programa largamente", señala el comunicador, "a lo mejor no está mucho más lejos de Feijóo de lo que estaba, pero, visto lo de ayer, parece difícil que la remontada siga en el ritmo que había tomado": "No es imposible, ahora bien, sí difícil".

