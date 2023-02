Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por una cuestión a la que tendremos que atender a partir de la próxima semana y que puede afectarte a tu bolsillo.

"Atención al próximo 5 de febrero. Las sanciones de la Unión Europea a Rusia suponen que ese día se deje se compre petróleo ruso que es muy importante para la producción de carburantes en España, puede hacer que suba el diesel e incluso pueda llegar a los dos euros. Eso va a hacer que el IPC suba. Comer resulta con la subida de los alimentos más caro. Si tiene usted hipoteca, con la subida de los tipos de interés, le supone más dinero. Y el combustible va a estar más caro", ha avisado Carlos Herrera.

Centrándose en el cara a cara del Senado, el comunicador lo resumió con un "vaya tunda le dio Feijóo a Sánchez". "Estuvo más convincente que en otras ocasiones. En el ejercicio de lanzar cortinas de humo, ante el escándalo que supone la ley del 'Solo Sí es Sí', Sánchez dijo: ¿Cómo contraataco?", ha apuntado. "A Franco no lo voy a sacar otra vez, pero a Primo de Rivera lo sacan en cualquier momento. Imagino que la familia de José Antonio está preparada", ha resaltado.

La subida del salario mínimo

"Pues dijo: Bueno, pues vamos a gastar dinero. Tiro de chequera pública, con billetes que no son suyos, y tocó anunciar la subida del salario", ha explicado el director del programa. Herrera ha ironizado sobre esta cuestión: "Alabado sea su 'Sanchidad'". "Es una subida demagógica. La patronal aconsejaba dejarlo en 1.040. 40 euros suponen al trabajador un respiro, pero eleva el impedimento a la contratación, favorece la economía sumergida y compromete la continuidad de algunas PYMES", ha señalado Herrera.

El director del programa ha recalcado que "no han hecho caso ni a la ministra de Economía que pedía precaución con las subidas". "Pero Yolanda Díaz, pactando con los sindicatos sin contar con la patronal, ha dicho: vamos a obtener el apoyo de los electores con el dinero de los demás, como siempre. La patronal no acudió a la reunión harta de que les ninguneen y todavía tuvo que aguantar que Sánchez volviera a atacarles en otro arrebato populista de esos que usa cuando quiere competir con Podemos. Todo esto para que no se hable de la liberación de los violadores", ha resaltado.