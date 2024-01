El primer sonido del día de Carlos Herrera: la piñata de Pedro Sánchez y el delito de odio

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la piñata de Pedro Sánchez y el delito de odio.

"Hoy termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a la ley de impunidad judicial, la ley de amnistía. Son enmiendas a la totalidad, es decir, no me gusta nada de esta ley, quiero que se retire toda la ley. Bueno, Sánchez tiene la mayoría en el Parlamento, sobre todo, gracias a los que beneficia esta ley. Con lo cual, las enmiendas serán rechazadas y esto seguirá, ya veremos con qué otro tipo de obstáculos que seguramente tendrá a nivel jurídico".

"Y va a continuar el numerito de la sobre actuación estomagante de la izquierda a cuenta de la famosa piñata esta de Sánchez en Ferraz. Allí han colocado un muñeco que, bueno, se parece a Sánchez porque le han puesto una nariz de Pinocho. Una piñata ya saben ustedes que consiste en palear y patear en el suelo a un muñeco. A mí y eso ni me parece edificante, ni me parece interesante, ni me parece absolutamente nada. Pero bueno, poner en marcha la máquina del victimismo por parte del PSOE, que cuando se ha hecho eso con muñecos del Rey o muñecos de Feijóo no ha dicho ni pío, ni pío".

"Poner en marcha el delito de odio contra Pedro Sánchez... Es agotador. Vamos a ver, hacer pasar por delito de odio algo que no da para ser considerado delito de odio... A mí no me parece, ya les digo, ni edificante, ni nada parecido. Pero cuando es la propia policía, cuando se la injuria, ahí el PSOE no lo defiende, o la Casa Real, o tantos políticos en la diana con dibujos en los que se simula que les disparan, muñecos suyos ahorcados o quemados... ¿Dónde estabais todos los cuentistas socialistas para montar la misma sobre actuación que estáis montando ahora?".

"Porque hay monigotes que se pueden quemar y monigotes que no. Pero Sánchez es como Mahoma ahora, del que no se pueden hacer ni caricaturas, mientras el PSOE tiene la enorme hipocresía de dejar que se tramite la ley que pretende derogar las ofensas contra sentimientos religiosos e injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo. La figura del Rey puede, la de Sánchez, ni la toque. Es agotador escuchar nimiedades de Patxi López hablar así. Es una hipocresía de lo más grande. ¿Por qué no lo decíais cuando apaleaban un muñeco que representaba Ayuso o cuando vuestros amigos filoetarras sacaban un cartel de un festival con Abascal recibiendo un tiro en la cabeza?".

"Las ofensas que reciben los demás a ti te importan un pimiento, pero ahora hay que preocuparse mucho porque el muñeco se parecía a Sánchez. Hoy declara ante la Policía el organizador de esa piñata. Eso no tiene recorrido judicial, o sea, el delito de odio no da para meter mano a quien haga una sátira de un político con una piñata con turrones y serpentinas. Pero todos los ofendiditos ya tienen tema de conversación. O sea, que en España hay gente que sí puede ser objeto de la sátira y del señalamiento, de mal gusto, además, pero hay otros que no".