El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez y la situación de la vivienda en España

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y la situación de la vivienda en España.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Se va acercando el calor o van a seguir aumentando las temperaturas en prácticamente todo el país, superando los 18 grados en la península a los 30 en puntos de Canarias. Cielos despejados. Quizás alguna lluvia en Baleares, pero no es seguro. La bruma puede en el norte, en el interior de Galicia y en el Estrecho. El viento soplará con fuerza".

"Como sopló ayer la Maestranza en la 4.ª de abono. La inspiración taurina de Miguel Ángel Perera ante un toro del parral dijo que no tenía nada que envidiar al toro de antes de ayer de Santi Domecq, que si aún no le han dado la vuelta al ruedo. No sé por, porque al otro no se lo dieron, pero cosas de los presidentes".

"¡Vaya lote, qué gran lote de toros ayer puso en la Maestranza! Yo me acuerdo de mi inolvidable amigo Pepe Moya, ese gran empresario que tuvo a bien, pues con la herencia de Gandía, promover esta ganadería que ha dado grandes momentos hasta ahora a la tauromaquia".

"1/4 toro de vuelta al ruedo. 1/4 toro excepcional que Miguel Ángel Perera supo entender con mucha inteligencia. Miren, para torear hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo".

"Uno, descubrir el terreno del toro y dos la distancia que hay que darle a ese toro. No es lo mismo torear un toro en la boca de Riego, en el centro de la plaza que pegado a las tablas. Cada actor quiere su conducción, quiere su terreno. Hay que saber cuál es y después que espacio tienes que dejar entre la muleta y el toro".

"Llamarle de lejos, no llamarle, ahogarlo, ponerte encima él en si mismo, honor en sí mismo. Eso lo supo hacer magníficamente. Además, interpretó también bien la altura a la que hay que poner la muleta a todos los que le baja el pecho. La muleta tú te llenas de arena los nudillos, pero el toro se cae o se esfuerza".

"Y después el temple. El que haya la misma velocidad entre la cabeza del toro y tu mano cuando se mueve. Eso, ese dominio, ese estilo. Ayer lo puso en marcha Miguel Ángel Perera y fue portada del Príncipe y el delirio cuando habíamos visto a un Paco Ureña, que mereció una oreja en su primer toro".

"Y a un Borja Jiménez que está pasando un gran momento y al que se le espera con los vitorinos el próximo sábado. Una gran, gran, gran tarde de toros. Ayer en la Maestranza, como antes de ayer, veremos hoy un toro vuelve Morante y los toros de Juan Pedro".

"Pues son muchos los asuntos a tratar este jueves. Pero hay un dato que nos ronda la cabeza esta mañana desde enero y sólo estamos a 11 de abril. Siete niños han muerto asesinados a manos de sus padres. Siete en un contexto además de violencia machista".

"Si miramos los registros, en los últimos 11 años han sido 57 las criaturas que han tenido ese trágico final y nunca se habían dado tres meses tan espantosos como los que llevamos en este 2024. Y suele repetirse ese patrón de comportamiento. Es el padre el que los asesina y se acaba quitando la vida".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"O al menos lo intentan en lugar de hacerlo al revés, primero quítate la vida. Lo que suele suceder menos, pero también a veces ocurre, es que también mata la madre. Aunque en ocasiones lo que busca simplemente es hacer daño a los críos para dar tormento a la madre en la vida. Eso es terrible".

"No es el mejor asunto para comenzar el día. Pero hoy es difícil no pensar en ese colegio del Prat de Llobregat donde esta mañana van a abrir las puertas sabiendo que van a faltar dos de sus alumnos van al Prat. Se llamaban María y Yago".

"Ya no están dos mellizos de ocho años a los que muchos vecinos han dejado velas, mensajes, peluches, dibujos de recuerdo de la fachada de la casa donde vivían. ¿Qué pasó? Un tipo llamado Roberto que no tenía mal trabajo. Era ingeniero industrial, 42 años, pero al parecer estaba en baja por depresión".

"Ayer fue el día en el que decidió estrangular a sus propios hijos junto a su madre dentro del garaje. Luego cogió su coche, se fue a la estación de tren de El Prat, se subió a un puente y se lanzó a las vías. Antes había dejado una carta dentro del vehículo en la que pedía perdón por los crímenes, asegurando que no tenían nada que ver con un caso de violencia machista".

"Esa carta hizo sospechar a los Mossos que algo había pasado ahí no les faltaba razón. Tras dirigirse a la vivienda a esperar un rato a ver si entraba y salía alguien, entraron y fue cuando se encontraron los cuerpos sin vida de la madre y los niños. Según las autopsias, los tres murieron estrangulados, la madre y la niña con un lazo".

"Al niño lo asfixió con sus propias manos. Ya veremos la autopsia que dice. No constaban denuncias previas ni antecedentes por malos tratos. Por eso los agentes encargados del caso intentan averiguar ahora por qué Roberto dio el paso de matar a su familia. Además, con un método tan violento y directo como es el de asfixia tan cruel".

"Estas investigaciones están bajo secreto de sumario. El dolor y la indignación de los vecinos es total y absoluto. Nadie se explica por qué pasó esto en el seno de una familia. Bueno, siete niños han muerto asesinados a manos de sus padres en un entorno de violencia machista, cinco de ellos en esa comunidad, en Cataluña".

"Bueno, estamos en ciclo electoral. Hoy vuelven Don Piso y Mister Dirigente Internacional. Los dos son el mismo. Son Sánchez. Su Sanchidad ha visto que de aquí al 12 de mayo esto va a ser un guirigay electoral y yo me quito de en medio todo lo posible".

"Entonces va a haber si primero una gira, lo que él llama gira internacional y también cita en Moncloa al sector inmobiliario y financiero para abordar el acceso a la vivienda y a la financiación. Ya saben que el lleva prometiendo viviendas desde que es presidente del Gobierno. No ha hecho ni una, pero es que tampoco ha comenzado ninguna".

"Y ahora le dio el arranque este de vamos a quitarle la Golden Visa a los ricos, que es el permiso de residencia, no nacionalidad, residencia si haces una inversión determinada, inmobiliaria o en deuda pública, entonces es mucho mejor regularizar inmigrantes ilegales que permitir que gente que viene con dinero y con trabajo y con cosas que hacer puedan comprar un activo en España".

"Porque se cree que con eso va a arreglar el problema de la de la vivienda. Miren, a Sánchez le dio un ataque repentino de preocupación inmobiliaria en mayo del 2023, cuando las elecciones autonómicas y municipales, y ahora está teniendo otro pico de fiebre coincidiendo con las elecciones vascas y catalanas".

"Entre medias, la vivienda le ha provocado sudoración en la parte que usted se imagina. Ni se ha acordado de ella porque solo le ha interesado y ocupado la impunidad judicial para sus socios golpistas. Pero ahora toca hacer otra vez el paripé. Y van que les voy a contar de eso".

"Luego si quieren hablamos de los del Estado palestino. Hablamos también de la sesión ayer en el Congreso entre Sánchez y Núñez Feijóo y el choque institucional entre el Senado y el Congreso, que ya es una realidad. Luego un poquito un paseo por las diferentes expectativas de las elecciones que tenemos pendientes por delante".