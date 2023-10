El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez, la amnistía y el Comité Federal del PSOE

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Comité Federal del PSOE.

"La campaña grosera que se está haciendo por parte de algunos medios, grosera e interesada, basada en prejuicios, intento político de distracción de atención, etcétera, etcétera, etcétera sobre el informe del Defensor del Menor que encargó el Congreso sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, que los ha habido, vaya si los ha habido. Me gustaría ver en el seno de otras instituciones cuantos ha habido también, pero nos preocupamos de la Iglesia Católica. El informe ha hecho que a través de redes sociales Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, pida perdón a todas y cada una de las víctimas para acabar con esa lacra en la Iglesia y en toda la sociedad"-

"Eh, pero claro que determinados medios de comunicación, desde luego, algunos líderes del equipo nacional de opinión sincronizada, extrapolen erróneamente los datos de víctimas de ese informe y decir que ha habido 440.000 víctimas de abusos en el seno de la Iglesia es de bochorno absoluto. No porque los haya habido, sino porque digan que las ha habido en función de una encuesta que se ha realizado paralela a ese informe. En ese informe no existe esa cifra de las 440.000, no existe en ninguna parte, en ninguna parte, se han atendido y certificado la Unidad de Atención a Víctimas y se han verificado 487 casos".

"La Iglesia aportó más, fíjense ustedes, llegó a 1.400, pero el informe recoge los resultados de una encuesta de GAD3, realizada a 8.000 personas mayores de edad, en la que una serie de encuestas telefónicas, en donde además los que decían sí yo sufrí abusos, no han tenido que demostrar que presentaran denuncia, no ha sido presencial, no han aportado ninguna prueba simplemente, el sí. Dice esa encuesta que un 3,36 de los abusos se produjo en el ámbito familiar, un 1,13 en el religioso, un 0,6 que fue protagonizado por un religioso y ahí viene la manipulación de los datos".

"El propio Gabilondo, que tiene cierta vergüenza fundacional, digámoslo así, pidió que no extrapolasen los datos, pero claro, aquí se ha cocinado al gusto para construir un relato anticatólico y decir que hay 440.000 víctimas de abusos de la Iglesia, lo cual carece de todo fundamento. Aquí en COPE lo ha explicado muy bien Manuel Mostaza, politólogo director de Asuntos Públicos de Atrevia".

"Bueno, el propio Pedro Sánchez, Paquita Armengol y todos estos, diciendo a los periodistas: Hombre, ¿no me vais a hacer esta pregunta? No me habéis preguntado por el informe. Después de una conferencia el viernes, también lo sacó en el Comité fake el sábado, el Comité del PSOE desde luego lleva algunos hoy a advertir que el PSOE puede caer en saco roto. Este fin de semana, incluso el propio Sánchez, el PSOE se ha puesto a las órdenes de Puigdemont. No es que a España le convenga, porque le conviene a él, lo cual eso de confundir sus intereses con los de España".

"Nos invita a pensar efectivamente que el pacto está hecho y, miren, en la amnistía no supone beneficio nada más que para él y para esa serie de cuadros del PSOE que van a seguir en la mamandurria. Por eso aplaudían en ese comité federal como locos; todos menos García Page, el manchego. Todos como locos porque saben que de haber elecciones, seguramente surgiría un gobierno del Partido Popular, por lo tanto, no es un elemento de aprobación general en el que el Comité inyectado de un buenismo que hace que le salgan florecitas por las orejas, bueno, por todo orificio donde las cosas entren y salgan".

"Saben que no es un elemento de aprobación general, que no saldría en una votación general, es un beneficio del Partido Socialista de los votantes del PSOE a los cuales a su mayoría les da igual: oiga, si esto es para que ya gobernemos nosotros, adelante. Cuidado, pero es que esto resulta que pone en jaque al Poder Judicial, al propio Estado, a lo que dijo anteriormente el propio Partido Socialista, a lo que hizo aplicando también el 155 en consonante con Rajoy y ahora oiga queda desarmada España, absolutamente desarmada ante un nuevo golpe que estos tíos quieran dar, y que lo volverán a dar".

"Me da igual si es para que gobernemos nosotros, me da igual. Es a lo que redujeron el Comité Federal, que más parecía Confederal, del Partido Socialista. No es España, es él. Este tío, este sujeto malvende a España para mantenerse él y tuvo al menos ante los suyos esa decencia de reconocerlo sin más. El Comité Federal, por cierto, cayó el día de San Judas y estaba preparado a su imagen y semejanza".