El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 23 de julio

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales de diciembre al 23 de julio.

"Si creían ustedes que a Sánchez ya no le quedaban más mentiras que contar, pues no cayeron en cuenta que le quedaban la buena", comienza Carlos Herrera este martes, "porque él decía que iba a agotar la legislatura, porque España necesitaba estabilidad, la presidencia europea... Lo dijo por activa y por pasiva que esto duraría hasta diciembre". "Ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar al gobierno de coalición progresista y así será hasta el final de la legislatura a finales del año 2023", fueron las declaraciones del presidente. "Turbulencia, decía", recalca el presentador.

Carlos Herrera destaca que "ha convocado elecciones en una fecha tan disparatada como el 23 de julio": "Visto desde la perspectiva aséptica de alguien que recibe una contestación tan masiva en las urnas, que pierde tanto poder, no deja de tener su lógica". Es decir, "lo lógico es, después de un revés de estas características, someterse al juicio de la ciudadanía", concreta el comunicador, pero "cuando algunos dicen que ha sido responsable", el presentador responde que "no": "Habría asumido la responsabilidad si se hubiera ido, si hubiera dicho que convoca las elecciones y se ponga a otro".

"No es un ejercicio de audacia, es un ejercicio de soberbia en la cabeza de un aventurero como Pedro Sánchez, realizar este movimiento, este Gambito, es una suerte de decir: ya de perdidos al río", señala el presentador. Todo esto es "fruto de lo vengativo del personaje con varias intenciones" que pasa a desgranar Carlos Herrera: "No dar tiempo a que el PP se active, desactivar a su vez la contestación interna de todos los que dentro del PSOE le culpan de su derrota, que son legión, y, desde luego, no tener que rendir cuentas, porque este tío tendría que estar delante de su partido y decir: ha pasado esto, esto y esto".

También, "con este movimiento evita cualquier otra candidatura dentro de que pudiera surgir otra candidatura", repasa Carlos Herrera, que no olvida que "en realidad no ha dicho que se vaya a presentar, pero todos sabemos que lo va a hacer". "Seguir hasta diciembre era un calvario y es verdad que hasta ese momento se va a llevar por delante todo lo que pueda todo lo que pueda", analiza, "otra de sus estrategias es la de asumir el protagonismo de la izquierda": "decir ahora tenéis que elegir entre la ultraderecha, que ya veis qué se está formando, o votarme a mí, yo me veo capaz de sacar esto adelante".

Resalta el hecho de colocar las elecciones "en mitad de las vacaciones" para frenar "la movilización de la derecha" buscando "la menor participación posible": "Va a hacer que el voto por correo esté saturado, con las sospechas que eso siempre despierta por lo que hemos visto recientemente". Carlos Herrera pone en valor que es "una decisión que le conviene a él, no es una decisión que le convenga al país o ni siquiera a su partido". "Tampoco le da tiempo a Yolanda Díaz a montar su plataforma", señala, "y a él le importa relativamente poco reventar la presidencia europea y aplazar la llegada de determinados fondos que viene ligado a ello".

"Posiblemente, conociendo al sujeto, tenía esta decisión tomada desde hacía tiempo, porque él sabía que iba a ser derrotado", destaca Carlos Herrera, que imagina que Pedro Sánchez ha dicho: "Yo he perdido 400.000 votos, solamente el PP me ha ganado por 800.000, pero, vamos a ver, 400.000 esos los recupero yo con el miedo a la otra derecha y si consigo anular a todas las demás izquierdas". "Es un poquito el cuento de la lechera", analiza el presentador.

"¿Qué tiene que hacer el PP?", se pregunta Carlos Herrera: "El Partido Popular tiene muy claro que ha de retrasar sus pactos con Vox en comunidades, y desde luego deberán no dar espectáculos, pero lo pueden retrasar en los ayuntamientos". El presentador llega a una conclusión que es que "el vuelco está en marcha", aunque "cuidado, el vuelco no está garantizado del todo". "La sociedad española tiene un amplio deseo de cambio y, a pesar del disparate de la fecha, a pesar de cómo ha realizado esta convocatoria, a pesar de todo, el 23 de julio nos veremos y veremos qué pasa contigo Sánchez", finaliza.