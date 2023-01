Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el 25 aniversario del asesinato al matrimonio Jiménez Becerril.

"Un 30 de enero ETA asesinó al matrimonio Jiménez-Becerril. Ignacio Camacho, Javier Caraballo y yo nos encontramos en el Ayuntamiento de Sevilla para expresar nuestro dolor y para realizar nuestro trabajo", ha iniciado relatando Herrera. "Éramos amigos de Alberto y de Ascen. Alberto tenía 37 años y Ascen también. Los dos estaban tomando algo en la calle Don Remondo. Esperaron a que salieran del bar Antigüedades. Les habían seguido en varias ocasiones, sabían que frecuentaban ese bar. Las fuerzas de seguridad sabían que el comando quería asesinar a alguien del PP", ha proseguido.

"Creyeron que Alberto era un objetivo fácil porque frecuentaba ese bar y luego se iba a casa. Allí estaban Mikel Azurmendi y José Luis Barrios para disparar a los dos con silenciador. Se fueron a la casa de José Ladillo. Después la Policía desactivó al grupo que estaba siendo muy activo", ha sentenciado Herrera.

"Llevan 25 años en el cementerio, los otros 25 años en la cárcel y no sé cuánto tiempo más estarán. No estaría de más preguntar. Mikel Azurmendi y José Luis Barrios, seáis malditos para toda la vida. Que sepáis, aunque en Sevilla quizá haya alguien que aplauda vuestra acción porque alguno votó a Herri Batasuna en las europeas, que solo tenéis el desprecio y el asco profundo de todos los que conocimos a Alberto y Ascen", cerró su recordatorio Carlos Herrera.

La Ley del 'Solo Sí es Sí'

También valoró la noticia del fin de semana que "nos ha dejado un movimiento cobarde y que llega tarde". "Quieren reformar la ley del 'Solo Sí es Sí', pero hay un gran atasco en cómo reformar esa ley. Podemos no quiere la reforma y exige llevar a cabo la reforma. El núcleo del problema está en diferenciar entre agresión y abuso, que la solución que da la justicia pasaría por volver a lo de antes, para lo que haría falta un pacto con el PP", ha enumerado Herrera.

Tras 270 rebajas de condena y más de 20 violadores liberados, "después de generar un destrozo que no ha tenido sus peores consecuencias, Dios quiera que ninguno de los liberados reincida", ha apuntado Herrera, proponen el cambio. "La ley entró en vigor el 7 de octubre. No quisieron hacer caso a los expertos que decían que iba a pasar lo que ha pasado. Desde el 7 de octubre han tenido que esperar hasta el 27 de enero para decir que la van a retocar", ha recordado el presentador. "Lo que dijo el Gobierno fue bastante escueto y deja claro que a los que ya les se han beneficiado, a esos no les puede pasar lo que decía Patxi López de que los volverían a meter en la cárcel. Veremos lo que pasa", ha finalizado el director del programa.