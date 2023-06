El primer sonido del día de Carlos Herrera: los socialistas que piden la refundación del PSOE

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los socialistas que piden la refundación del PSOE.

"Inés Arrimadas se marcha", comienza Carlos Herrera este viernes, "no tengo nada, debo decirlo, nada, magnífica opinión en global de Inés Arrimadas": "Creo que ha sido una política brillante en las ideas que ha defendido en el Congreso de los Diputados, creo que ha cometido errores tácticos descomunales, la moción de censura de Murcia, se ha visto ahora en la elección del nuevo alcalde de Murcia del Partido Popular con una ventaja que no tenía antes, el haber ocultado la que pretendía hacer en Madrid".

Carlos Herrera aclara "las dos decisiones": "Hay una que le achacan en la que ella no es culpable. Cuando le dicen: oiga, usted que representaba la esperanza constitucionalista en Cataluña, ¿cómo no se presentó a la investidura aunque no saliera? Y, después, el hecho de que Inés Arrimadas, cuando Albert Rivera se fue, dejara Cataluña y marchara. También eso se lo censuran por el hecho de que, desde luego la Cataluña constitucionalista, Inés Arrimadas le había dejado la esperanza de sus manos. Fue un símbolo para muchos catalanes; ella, nacida en Jerez, intachable ciudadana catalana que hablaba el catalán perfectamente".

"Era odiada por eso. Racistas de siempre, el racismo del nacionalismo catalán, qué es un racismo muy de cóctel, pero racismo absoluto", señala, "la detestaban": "Vete a tu tierra, vete a tu país", le han dicho a Inés Arrimadas en Cataluña, como recuerda Carlos Herrera. "Pero también en Cataluña has encontrado muchísima gente muy buena, que la ha apoyado y le dio el placer de ser la primera constitucionalista que gana unas elecciones al nacionalismo catalán", concreta.

Carlos Herrera también destaca que "desde su lugar en el estrado en el Congreso de los Diputados ha defendido postulados sensatos la mayoría de las veces a veces": "Ha defendido ante el poder del sanchismo, el nacionalismo, el exclusivismo... Todo lo que hay y que a veces convierte el Congreso en una ciénaga".

Resaca electoral

"Luego está el asunto del voto del exterior", anuncia Carlos Herrera, "ahora se empieza a contar, ahora es cuando la Junta Electoral está revisando todas las papeletas y se abre el voto del exterior, que es el último que se abre": "Este puede ser decisivo, por ejemplo, en Asturias donde el socialista Barbón tiene que estar a la espera porque, si el PP saca 935 votos de diferencia al PSOE, puede haber vuelta de Gobierno".

Sobre Sánchez, Carlos Herrera explica que "estuvo ayer en Moldavia": "Fue el único dirigente europeo que no quiso hablar con la prensa, fiel a sí mismo". Destaca también la reunión del Colectivo Fernández de los Ríos donde históricos socialistas capitaneados por Nicolás Redondo, como Joaquín Leguina, Rodríguez Ibarra, Cándido Méndez o Fernández Marugán, "hablaron de refundación": "No debe darle miedo al PSOE, ya se ha refundado más de una vez".

"No es una ola reaccionaria, sino una reacción a la ola de Sánchez"