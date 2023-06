Ángel Expósito responde claro a la comparación entre Donald Trump y Feijóo: "¿Es en serio?"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía este jueves a la comparación desde sectores de la izquierda entre Bolsonaro, Donald Trump y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. “¿De verdad piensa el asesor de turno sinceramente que Feijóo es comparable a Donald Trump o a Bolsonaro? ¿En serio? Imagino que será una coña, una exageración a propósito. Él sabe que es imposible, que no es verdad”.

El comunicador de COPE lanza una nueva entrega de su videoblog 'Camino hacia el 23J', en el que analiza el día a día de la campaña electoral antes de las generales. “Metidos de hoz y coz en la campaña electoral, porque es donde estamos ya de cara al 23 de julio, y tras el discurso de 'Su Sanchidad' en el Congreso, algunas claves”, introducía Expósito en un nuevo editorial.





¿En España hay 10 millones de votantes de ultraderecha?



“En ese sentido, ¿en España hay 10 millones de votantes de ultraderecha? En Badalona, en la provincia de Huelva, en Málaga capital, en Murcia, en Torrejón de Ardoz, en Valladolid, ¿todos son de ultraderecha? ¿Están seguros en la exageración a dónde llega el ridículo?”, preguntaba Expósito en el vídeo de COPE

El director de La Linterna continuaba: “Y por último, ya puestos a caer en la provocación de Sánchez: cuando habla de la derecha, la derechona, la derecha más extrema, la extrema derecha... La pregunta es tan cruda como simple: ¿qué preferimos como socio? ¿A un terrorista, Otegui? ¿O a uno de derechas? ¿Una persona de derechas que lo confiesa y lo reconoce, o a un chavista? Está claro a quién prefiere él”.





Expósito y la desaparición de Ciudadanos

Así, a través de su monólogo, ampliaba Expósito: “La desaparición de Ciudadanos, ¿a quién beneficia? O lo que es lo mismo, los flecos de Ciudadanos en las municipales y autonómicas, ¿a quién perjudicaron? Solo en Castilla la Mancha, el partido todavía de Inés Arrimadas obtuvo 10.000 votos. Si mil de esos votos hubieran ido al PP en Ciudad Real, el PSOE no gobernaría en Castilla la Mancha. Directamente”.



Luego parece evidente vistos los resultados que la mayor parte del voto liberal de Ciudadanos se irá al Partido Popular. Macarena Olona (ex de VOX) extrañísima ex candidata de VOX en Andalucía se presentará con su nuevo partido. Caminando Juntos. Partiendo de la base de que cada uno hace lo que quiere, faltaría más, ¿no hay nadie a su alrededor que le pida un poquito de por favor? Macarena Olona, si resta algo, se lo restará a VOX. Pero ¿Sabes qué? No creo que ni siquiera le reste nada.



La situación (muy complicada) del PNV también merece una reflexión. Por empezar por el principio, conviene recordar que Sánchez es presidente del Gobierno y que ganó la moción de censura contra Rajoy por una traición descarada y sin paliativos del PNV. Si ahora rabian por la alianza entre Sánchez y Otegui, entre Bildu y el PSOE, la culpa es del PNV por aquella traición, recordemos, un par de días después de aprobar los presupuestos generales del estado de Rajoy.