El primer sonido del día de Carlos Herrera: los insultos de Sánchez a Weber, los conservadores y los alemanes

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los insultos de Pedro Sánchez a Weber, los conservadores y los alemanes.

"Mientras este equipo cenaba opíparamente, por cierto, y nos preguntábamos cómo creéis que empezaremos mañana, les aseguramos que a la hora de la cena del día anterior no siempre se sabe cómo vas a empezar el programa al día siguiente. Más o menos tienes una idea de por dónde irán las cosas, porque lo de Pamplona, etcétera, etcétera. Lo que se ha vivido, los ecos de lo que se ha vivido en el Parlamento Europeo, pesan mucho, pero ayer sí que teníamos una cierta noción, o poníamos sobre la mesa el hecho de que, oiga, Pedro Sánchez, después de acometer 3 directivas en exteriores, ha cosechado tres históricos fracasos".

"Va a Israel y les insulta. Va a Argentina y les insulta. Luego va al Parlamento Europeo y les insulta y de qué manera al señor Weber, a parte de los conservadores europeos y fundamentalmente a los alemanes. Oiga, cuando les dice lo que está pasando en España con Vox, que están renombrando calles con nombres franquistas, lo cual es mentira, no hay ni una sola calle que se haya renombrado, ni una sola, es mentira, es lo mismo que pasaría si ustedes se dedicasen a poner nombres del tercer Reich".

"Miren, los democristianos alemanes tienen una historia democrática impecable. Fueron perseguidos brutalmente por el nazismo, son unos héroes de la libertad en Europa, es ignominioso que un presidente del Gobierno de España diga algo tan profundamente insultante para un partido, para la CDU, en cuya fundación, por cierto, Konrad Adenauer fue determinante él y fue determinante la consolidación de la democracia española antes. Primero preparaba la clase política española del centro-derecha que no tenía experiencia democrática y, después de la muerte de Franco, apoyó a España en todos los frentes".

"Va este pavo, se presenta allí y les insulta abiertamente en un discurso bochornoso de despedida. Este se cree que Europa es el Congreso con su Paquita Armengol, su grupis, sus nenes y sus nenas y no es así. Que empiecen a pensar los argumentos que van a empezar a tener que utilizar para hablar de la Ley de Amnistía, porque supongo que se van a dar cuenta de quién es ese individuo con el que los españoles nos jugamos los cuartos, pero ellos también. Entre eso, entre los insultos a los jueces de la señora Nogueras de Junts, los socios de Sánchez y la bochornosa entrega de Pamplona a Bildu y ETA.

"La bochornosa entrega de Pamplona que, además, hoy ya publican los medios, estaba pactada poco después de las elecciones. Es decir, que se ponga esta y vamos a ir calentando el argumentario. Como está en minoría y no puede sacar ni presupuestos, vamos a seguir, vamos a calentar el argumentario y luego definitivamente damos el golpe en cuanto pasen cuatro o cinco meses. Y así ha sido".

"Con todo eso, ¿cómo va Feijóo a hacerse una foto con este individuo? No puede. Quien quiere una foto es Puigdemont e indudablemente la tendrá, por mucho que ahora diga este que no, no lo tiene en su agenda y no. Lo anunció el señor Turull, o sea, habrá foto. No se sabe en qué país, porque claro, aquí la cosa está en que, anda que si es detenido en plena foto, ¿se imaginan que lo detienen en el momento de la foto?"