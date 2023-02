El primer sonido del día de Carlos Herrera: los exámenes de la Unión Europea a la economía y la igualdad

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los informes que tendrán que realizar los emisarios de la Unión Europea que han examinado el uso de los fondos y las políticas de igualdad.

"Se han ido los europeos y ¿qué han dicho? Tienen que elaborar un informe. Pero el 'Sanchismo' está muy contento porque no han encontrado ningún fraude. Con dos entrevistas a ministras, difícilmente se encuentra. Pueden pensar que no hay organización en la distribución de los fondos. Una cosa es no ser transparente y otra fraudulento. Con no ser transparente ya es suficiente. La almendra central de todo este asunto es la rebaja de la malversación. Todo se ha tratado de hacer cordial, pero sí que se puede constatar que el Gobierno está siendo opaco", sentencia Carlos Herrera.

También valoró "la otra visita incómoda era de la comisión de Igualdad" y "esa ha salido peor". "Si los números de los fondos se pueden maquillar, lo de la ley del 'solo sí es sí' no tiene remedio. Se han llevado la radiografía de lo que ha sucedido. Estos van a acabar con todos los violadores con las condenas rebajadas. Hagan lo que hagan, es psicodélico llegar a un país que aprueba una ley para proteger a las mujeres y saca a violadores de la cárcel", concreta el comunicador.

Pedro Sánchez y sus bombas de humo

"El presidente Sánchez anda a eso que le gusta tanto. Se pone a hablar de polémicas prefabricadas en el Congreso. El 'Sanchismo' ya repetirá sus proclamas. Se ríe de Cuca Gamarra por los WhatsApp publicados sobre Pablo Casado. También se hace indignado por lo que dijo Feijóo de la 'gente de bien'. Cogen una linde y no se mueven de eso. Montemos tertulias y bombardeemos la sesión con eso y así no hablamos de lo que no nos conviene", asegura Carlos Herrera.

Termina preguntándose "dónde va el petancas hoy". "A Ucrania. Va a ser el siguiente vídeo. Después de tropezarse con jubilados, la pareja del salario mínimo y los estudiantes becarios, ahora llegan los refugiados", repasa.