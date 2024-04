El primer sonido del día de Carlos Herrera: los correos de Begoña Gómez a los medios de comunicación

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez y su vídeo desde el Valle de Cuelgamuros.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Lunes 8 de abril. Vuelven lluvias. Vuelven lluvias. Lloverá en el noroeste centro peninsular. Luego se alargará un poquito al sur de la península. Queda calima en Baleares tendrá que ir desapareciendo. Viento fuerte a varios puntos de España. Canarias, algunas zonas del Cantábrico oscuro. Este de Andalucía, más o menos por ahí".

"Bueno, la semana es muy interesante. La semana va a dar de sí. A ver, siempre me dice lo mismo. No, no, es que esta semana es muy, muy interesante. Miren, por ejemplo, tenemos una de esas dudas. No le diré que me corroe el alma, pero sí estoy deseando despejarla".

"¿Llamará el Partido Popular a declarar a Pedro Sánchez a la Comisión de Investigación del Senado? A las 14:00 de la tarde termina el plazo para cerrar la lista con personas citadas, pero dejo caer el otro día que no va a citar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, que está en todas partes".

"Asómese hoy a los medios. En todas partes. Sólo veremos hoy si cita Begoña Gómez o a Pedro Sánchez, porque con esa cuestión el PP se enfrenta al reto de saber gestionar las expectativas que él mismo genera entre sus votantes. Porque si tú le das a entender que aquí van a declarar Sánchez, su esposa, el otro, el de la moto, el de más allá y al final la cosa se queda en menos, pues habrá que explicarlo".

"Begoña Gómez ha vuelto a ser motivo de comentario este fin de semana, tras conocerse que le mandó un correo a los responsables del diario El Confidencial. José María Olmo es un magnífico periodista de investigación y en El Confidencial hacen las cosas con bastante cuidado, así que yo no sé porque ese correo en el que viene a amenazar a ese medio con una acción judicial no creo que le reporte nada".

"Bueno, ese correo, además, lo que hace en realidad es confirmar punto por punto las informaciones. Le ponen la pega a un titular. El titular era la UTE de Begoña Gómez. Ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma y ella dice: Es que la UTE no es mía. Y ese titular da a entender que la UTE es mía".

"Bueno, vamos a ver, el titular de forma abreviada es particularmente un arte del periodismo. El Supremo ya ha dictaminado sobre la legitimidad de los medios para titular de forma más corta Si la si la ambigüedad que eso pueda provocar. Luego queda aclarado en el cuerpo de la noticia, donde evidentemente se explica que el autor no es de Begoña Gómez, pero es la UTE que avala Begoña Gómez".

"Si, la verdad es que hoy tiene poco a lo que agarrarse la esposa de Sánchez más allá de escribir correos con los que amedrentar a los medios que están publicando informaciones que ella no puede desmentir".

"Todo en su conjunto deja a las claras que esta mujer se ha dedicado a captar fondos vendiendo conceptos muy abstractos, con poco fundamento y ayudar a otros a captar fondos del gobierno, dando la sensación de que el que se acerca a ella se acerca sabiendo que ella tiene línea directa con Moncloa".

"Y tan directa. Y eso un poco estético. Ya verá si ya se verá. Si también supone un conflicto de intereses flagrante. La propia Begoña Gómez mandando correos para amedrentar a medios públicos, a medios que publica en cosas sobre ellos y el PSOE, tratando de defenderla como sea".

"El último ha sido Patxi López, ese prodigio de la sindéresis que ha recurrido al uno de los comodines. Esto del machismo es muy curioso. Eres machista si criticas el comportamiento poco ético de la mujer del presidente, siempre que ser presidente sea de izquierdas. Si la mujer fuera de derechas, bueno, la izquierda no tiene ningún problema en ir a degüello contra ello, incluso acosar, hacer escraches en la calle a mujeres embarazadas".

"¿Ustedes se acuerdan de Begoña Villacís? Begoña Villacís cuando era la vicealcaldesa de Madrid estaba embarazada y en la Pradera del Santo o en la ermita del Santo? No me acuerdo. Las fiestas de Madrid, el sketch que le hicieron, hasta se tiraban delante de ella para que ella tropezara embarazada y cayera al suelo".

"Hay barra libre. Ahora criticar a la esposa de Sánchez, eso es machismo. Bueno, pues esta es la el bloqueo mental que tienen elementos como este individuo llamado Patxi López. Oiga, esa doble moral lo hemos bebido con la boda del alcalde de Madrid. Entonces, se acuerdan de todo aquello que nos dieron algunos, esa turra con el respeto a los cuerpos no normativos".

"Es decir, que si eres obeso o feo o tienes una tara, no tienes que meterte con esa persona. Lo cual me parece, oiga, yo comparto absolutamente. No hay que reírse de la gente por su apariencia física, porque seas muy alto, porque seas muy bajo, porque tengas la cara así o la cara así, pues luego eso es poco compatible con que nosotros mismos o los adultos vayamos lanzando críticas".

"Bueno, pues toda esa coherencia no opera para los seres de luz de izquierda que este fin de semana se han cerrado por los novio y lo asistentes a la boda de Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Que si hasta le sobran kilos y aquello es una croqueta, de si eso es parte de un mermado mental...".

"Lo curioso es que alguno de los que han participado de la jauría en redes sociales ha formado parte o han tenido relación con la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género, con lo que anda a la turra que han dado con los cuerpos no normativos y tal y cual".

"Oye, yo en una columna en vez de Chapu a Pablo Haza muy interesante sobre esto en España sólo tienes derecho a no ser un Adonis si eres de izquierdas, si eres de derechas. Todo lo que defiende los hipócritas oficialistas es eso, hipocresía y nada más que hipocresía".

"Pero bueno, luego les hablo del debate sobre la amnistía que va a tener en el Senado también algún momento de gloria. Y luego le hablo de las encuestas. Hay muchas encuestas de las elecciones vascas y alguna aproximación con a las catalanas".