El primer sonido del día de Carlos Herrera: las protestas de los agricultores paralizan gran parte de España

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las protestas de los agricultores paralizan gran parte de España.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"¿Qué tal están, hombre? ¿Cómo les va la cosa? Ya, ya nos vamos. Una semana, ya de febrero. Tres más y nos hemos cargado dos partes de las 12 que tiene el año del año 2024. Tenemos que celebrar la llegada de una nueva borrasca que se llama Carlota, que va a llegar este miércoles".

"No iba a dejar poca, mucha agua. Quizá a partir de la tarde, mañana y pasado es cuando va a caer, seguramente menos de lo que hace falta, pero va a caer la temperatura. En la costa mediterránea se va a llegar a los 23 24 grados y la va a bajar en las zonas donde la borrasca vaya dejando nubes".

"¿Bueno, seguramente ustedes están pensando qué hago hoy? Salgo con mi coche a la carretera. No salgo. ¿Está esto despejado? No está despejado a esta hora. Describirle un mapa completo de España y de la ocupación de las carreteras de España es prácticamente imposible. Hay que ir tramo por tramo y esa información se la dan las emisoras locales de COPE".

"Pero va a seguir habiendo movilizaciones de agricultores. Fíjense que las movilizaciones no empezaban teóricamente hasta mañana, entre hoy y mañana. Pero estalló la primera jornada de protestas más espontáneas que aquellas que tienen que ver con las grandes asociaciones, de estas que se saben cómo empiezan, nunca como acaban, porque son las que están organizadas, convocadas por WhatsApp".

"Y bueno, y el caso es que hoy espera otro día complicado porque los agricultores pretenden meter 3000 tractores en Barcelona. Dice el presidente de la Generalidad que les va a recibir, en Vitoria, quieren llegar hasta la misma sede del Gobierno vasco, en Salamanca, pretenden, por ejemplo, bloquear las calles y el acceso a supermercados".

"Hay escenas y quejas como las que hemos escuchado en las últimas horas. Y justo, justo te decimos que los hay que van a retomar las protestas esta mañana, pero otros no se han dado ni una tregua. Lérida han acampado toda la noche y mañana inician una marcha lenta hasta el centro de Barcelona".

"El corte se ha hecho en Lérida, a la altura de Fontanella. Los tractores siguen también en el puerto de Málaga, que ayer quedó colapsado. Bueno, igual que mucho centro logístico del país. Los agricultores también han pasado la noche sobre el asfalto de la carretera de Madridejos en Toledo y de Manzanares en Ciudad Real".

"Lo que antes decía El Pulpo, aquí hay un derecho a la protesta y un derecho a la libre circulación de los miles de conductores que ayer se vivieron atrapados en sus coches. Y eso crea una eterna, absoluta polémica. Y de eso no se libran, oiga, ni la gente que tiene que asomar por las carreteras a informar".

"Bueno, pues en fin, que les voy a contar que ustedes no sepan o no se imaginen, porque ayer durante todo el día tuvimos mucho testimonio de aquellos que estaban atrapados en algunas carreteras, algunos puestos, pues eso, cinco o seis horas como Fernando o buscando una salida, que es muy difícil, porque a ver cómo desatascar todo eso".

"Bueno, el campo que pide revisar la política que se hace desde la PAC, la Política Agraria Común. Esto de la PAC complica la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas que se obliga a rotar los cultivos, a ampliar el sueldo de barbecho. Todo eso limita la producción y todo eso ha exasperado a los agricultores de media Europa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"También quieren reducir la burocracia, que es una burocracia incompatible con la jornada interminable del campo y el famoso cuaderno digital desde el cuaderno digital. Oiga, casi tienes que contratar a un administrador para que te lo lleve. Madre mía, que cosa más complicada".

"Volver a revisar la cadena alimentaria para evitar vender a pérdidas, revisar la competencia desleal que existe con países de fuera de la Unión. En fin, todo eso lo sabemos y eso es lo que claro, eso no se consigue en un día y eso mañana. No se levanta la Unión Europea o el gobierno español o quien sea, y dice no echo ya tranquilos, arreglado. No, eso no es así. Pero se dan o no se dan pasos".

"Bueno, digamos que la Comisión Europea, por ejemplo, ha anunciado que retira el plan que pretendía reducir el 50% de los pesticidas, cosa que es de sentido común, porque en Europa nos estamos comportando como auténticos idiotas que nos obligamos a nosotros mismos a cultivar sin pesticidas".

"Y luego se permite la entrada de productos extracomunitarios que si los usan, con lo cual fastidiamos a los agricultores porque somos estupendos y porque tal y cuál. Pero nos tragamos lo que viene de cualquier país, de señalados países que no tienen esos controles. Ayer el Gobierno también aprovechó para aprobar una ayuda comprometida desde el mes de mayo de 269 millones para beneficiar a 140.000 agricultores".

"Es la típica ayuda que estaba durmiendo en un cajón y que no se ha activado hasta que Moncloa le ha visto las orejas al lobo. Pero bueno, que se vayan tentando a los agricultores. La izquierda se le está empezando a poner cara de pocos amigos. Ya están todos en la fachosfera".

"Por supuesto, no son muy respetables, no responden al perfil del jornalero a sueldo. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dicho con desprecio que esos no son trabajadores, esos son empresarios. Ahora resulta que los que salieron con su tractor con las manos llenas de callos son unos señoritos explotadores".

"Este es uno de esos dos otros que no ha visto el campo ni en pintura y que no entiende que muchos agricultores se hacen empresarios porque no tienen más remedio. Y si contratan a alguien le pagan el sueldo. Por cierto, que ha subido un 57% con los correspondientes devengados en cotizaciones, pero aquí si no eres separatista catalán, pues el gobierno y sus amigos se ponen muy nerviosos con las movilizaciones sociales".

"Y lógicamente habrá que hablar de la fachafiscalía. A lo largo de la mañana. Luego le hablo de eso. La mayoría de la Junta de Fiscales ha dicho que la Sala Penal es preceptiva para investigar los delitos de terrorismo y que hay que admitir las investigaciones de García Castellón".

"Y ahora esto, pues el Gobierno ignora. Encarga un informe a la segunda del Fiscal General del Estado que dirá que, pues, ya pueden ustedes imaginarse lo que dirá la mano derecha de Álvaro García Ortiz. Ese informe, en cualquier caso, no vincula, porque al final el ponente de la Sala de lo Penal es el que decide, se admite o no admite investigar el caso, sino a Tsunami Democratic, concretamente al señor Puigdemont".