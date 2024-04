El primer sonido del día de Carlos Herrera: las elecciones en la Federación y el regreso de Rubiales

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las elecciones en la Federación y el regreso de Rubiales.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Pues ya es el 4 de abril. Es un día de jueves. La mañana es fresca. Pues por debajo de los diez grados. Salvo en la costa y en las islas. Luego la cosa se va templando. Las temperaturas van subiendo. Cielos despejados, seguramente. Los 20 grados de media pueden reinar en España a lo largo que vaya cuajando la tarde".

"Sólo se verán nubes en Canarias y en la zona norte de la península con algo de lluvia en el oeste de Galicia. Luego recuérdeme que le cuente. Bueno, recuérdeme siempre de intentar acordarme yo de que hoy se cumplen 75 años de la fundación de la OTAN y le daré algunas pinceladas de esta organización y un poco en el contexto de lo que supuso en su momento y lo que supone ahora, que sigue siendo muy, muy, muy importante".

"Pero hoy, fíjense, tengo que insistir en lo que ayer les decía que ayer les contaba, hasta ahora había como que comenzaba la declaración de la renta, que ha despertado un frenesí tremendo. ¿Por qué? Porque están llegando miles de declaraciones, casi diría que por minuto haciendo eso".

"¿Por qué? Porque la gente está deseando coger el dinero que debería estar en su bolsillo, pero que el fisco les ha retenido durante meses. Hacienda tiene mucha prisa en cobrar, pero luego tiene. No tiene tanta prisa en pagar. Y como son los chulos de la barra, no hay ningún problema".

"Se hará lo que ellos digan cuando ellos quieran. En las últimas horas hemos conocido que María Jesús Montero ha ofrecido un bonus de 125 millones de euros a los inspectores de Hacienda, 125 millones de euros a cambio de recaudar más IRPF".

"Es decir, esto que supone que un inspector está subvencionado, becado, llámelo como quieran. Si consigue más, muy bien. Pero luego, cuando esa maniobra de conseguir más tú la has llevado a los tribunales, has practicado con Hacienda y has ganado, que es lo que suele pasar en la mayoría de las veces".

"A ese inspector de Hacienda no le quitan ese bonus que le han dado, con lo cual, pues adelante, que luego vayan a los pleitos, que vayan a los pleitos. Esto es una situación absolutamente anómala, de poca vergüenza. Hoy se incita con el dinero del contribuyente para que expriman todo lo posible al contribuyente".

"Luego le cuento algunas cosas más acerca de todo esto, porque hoy tenemos hasta tres carpetas encima de la mesa que hacen referencia al fútbol español de una manera o de otra. Por cierto, a las 08:00 horas les diré formalmente cuál es mi postura y cuales son mis intenciones acerca de todo esto, acerca de la Federación Española de Fútbol".

"Lo primero que toca primero es hombre, romper una lanza por los López y dos por los que van pelaos. Porque ayer en el aeropuerto salió un señor que iba pelado. Rubiales nos avisó porque se lo llevó la Guardia Civil y salió uno que iba pelado como rubiales y se tiraron todos los medios de comunicación que había allí y el tipo diciendo que yo no soy rubiales, que a este punto hemos llegado".

"El caso es que vamos a ver si han convocado oficialmente las elecciones para la Federación el próximo 6 de mayo, que es lunes. Así lo ha decidido la Comisión Gestora. Si es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo no dice lo contrario en los próximos días, porque Miguel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol, la impugnado esa convocatoria".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No le faltan motivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay 42 asambleístas que han perdido su condición de tal. Por lo tanto, antes de elegir nuevo presidente se tiene que completar esa asamblea. ¿O es que van a votar siempre los mismos? De hecho, el tribunal debería resolver sobre este asunto en pocos días".

"¿Pero qué va a hacer Pedro Rocha, que es la continuación de Rubiales? Es buena pregunta. ¿Ha dimitido como presidente de la Gestora tras la convocatoria de elecciones? Eso lo hace para poder presentarse a Copa o para poder presentar su candidatura".

"Pero todo el mundo da por hecho que, a pesar de formar parte del organigrama de Rubiales, su intención es presentarse. Todavía no lo ha hecho oficial porque depende que el club, el tribunal, la autoridad deportiva decida si lo inhabilitado no lo inhabilita y a la espera de si hay elecciones el 6 de mayo si a esas elecciones se puede presentar Rocha o no".

"El máximo responsable federativo va a ser el presidente de la Federación Navarra, Rafael del Amo. Luis Rubiales ha pasado su primera noche en España después de adelantar su vuelta de la República Dominicana. Le detiene la Guardia Civil, sube al avión, se lo lleva y luego lo pone en libertad".

"¿Por qué? Porque está a la espera de que la juez de Majadahonda, la que lleva el caso de los supuestos contratos irregulares, le llame a declarar. Esta juez mantiene su plan inicial y le citará. Parece que el sábado 6 de abril no se sabe si es un día operativo o no para ese juzgado".

"Pero bueno, mientras tanto se le han embargado tres cuentas bancarias, un coche de lujo y COPE ha tenido acceso al sumario de este caso, lo llamada Operación Brody. En él, los agentes de la UCO desvelan por qué Rubiales llevaba meses en República Dominicana con su amigo Nené, ex jugador del Granada, que con su pareja había creado una entramado societario para la explotación hostelera tanto en España como en el suelo dominicano".

"¿Y qué relación tenía con Rubiales? Pues que, según el sumario, el ex presidente estaría recibiendo dinero regularmente de ese entramado que era la forma de recuperar parte de los beneficios que había obtenido su amigo Nene en los contratos con la empresa Gruconsa por las obras en el Estadio de la Cartuja, fueron traspasados de la cuenta de la constructora a ese entramado societario".

"Y claro, y se sigue señalando que tanto Rubiales como Nené pretendían seguir obteniendo beneficios por proyectos vinculados a la Federación. Ya con Pedro Rocha como responsable de la gestora. Y a todo esto, la UCO también ha puesto su punto de mira en las cuentas de Gerard Piqué en Andorra".

"Quieren investigar si el ex jugador del Barsa pagó mordidas a Rubiales y a otros miembros de la Federación por las negociaciones para llevar la Supercopa de España a Arabia. Nos ha quedado un panorama escabroso con el fútbol federativo abierto de par en par".

"Más allá de todas estas cuestiones judicializadas, está la pregunta de todos los que han estado en esta órbita: ¿Pueden seguir estando la Federación y seguir siendo candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol?".

"Pero hay una pregunta más que elemental, ¿por qué no interpreto, no aplico, no culpo, no señalo a la comisión de delitos? Porque eso lo tiene que hacer la jurisdicción penal. Pero sí que certifico que aquellos que tenían la obligación de ir vigilando o en eligiendo cuidar del desarrollo de las buenas normas de gobierno de un organismo, no lo hicieron. Y las que no lo hicieron no pueden seguir ahí y no pueden ser candidatos".