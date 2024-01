El primer sonido del día de Carlos Herrera: el no de Junts a la amnistía de Sánchez y un PSOE subordinado

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el no de Junts a la amnistía de Sánchez y un PSOE subordinado.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"Hola. Se acaba el mes de enero. Se acaba hoy. Bueno, la verdad que hoy parece que es que se acabe. Muchas cosas tampoco acaban tantas. Acaba el mes de enero, nada más. Uno de los 12. Fuera. Quedan 11 para acabar este 2024. El día parecido al de los últimos termómetros que se mueven entre 15 y 20 en la península".

"Caerán un poco en zonas de la meseta norte y nordeste peninsular. Cálido en Canarias, como es de esperar, y cielos poco nubosos. A lo mejor algo de lluvia en Alicante, Estrecho y Tenerife. Tiempo estable que no es lo ideal, pero es lo que hay. Que les voy a contar. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ¿qué pasó ayer?"

"Bueno, ayer lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados invitó sobre todo a una pregunta. Una pregunta que no sé si todavía queda una décima o una milésima de sentido común en el Gobierno de España, que yo sé que es mucho, mucho suponer. ¿Se habrá planteado más de uno?".

"¿Vale la pena gobernar si vale la pena arrastrar de esa manera por el fango, por el acerado, por el adoquinado de la política? ¿Vale la pena el desgobierno, la inestabilidad, todas las humillaciones que se sufren? Bueno, ayer finalmente había muchas especulación sobre lo que podía pasar".

"Una de ellas es que Puigdemont dijera que no a la propia ley que ellos han redactado para pararles de los delitos que cometieron. Pues si Puigdemont dijo que no, ¿por qué? ¿Por qué dijo que no? ¿Por qué rechazó la Ley de Amnistía? Porque con este texto no las tiene todas de salir indemne de todas las acusaciones que han ido surgiendo y que van a seguir surgiendo como base o como resultado de las investigaciones de los jueces en diversos procesos. A no ser que se haga una ley que diga el señor Puigdemont es impune".

"Puigdemont, de momento, no cree suficiente lo que estaba en el texto y que habían pactado debidamente. Y ellos tiene que entrar todo, todo. Y ahora hay que volver a negociar, porque la ley ha vuelto a la Comisión de Justicia a negociar o a tragar. Y desde luego no aprobará nada, ni siquiera los presupuestos. Hasta que esto no quede claro".

"Ello nos invita varias preguntas. Una de ellas, ¿la legislatura está tocada?. Bueno, la legislatura está hecha trizas. Ya lo estaba en un principio con los pactos, Estos pactos que llevaban inevitablemente a la inestabilidad. Aunque el PSOE presuma que ayer dijo no, la verdad es que dijo NO. Es decir, no aceptó incluir de golpe el proteger a Puigdemont de alta traición y de otras cosas".

"Y sobre todo, lo que tiene que ver con el terrorismo, porque sabe que Europa vigila y necesita. Sabe también que necesita mucha vaselina, mucha, para meter el delito de traición. La producción de vaselina, desde luego que encarga este gobierno, es ingente y no hay que descartar nada".

"Veremos este mes. Veremos este mes cómo evoluciona para que la vaselina permita meter también el delito de traición, de alta traición, es decir, los contactos de los que cada día hay más evidencias de Puigdemont y su corte con la Rusia de Putin".

"Eso sí, ayer fue una verbena de acusación personal con nombres y apellidos a los jueces por parte de estos portavoces Miriam Nogueras y la otra, que no me acuerdo cómo se llaman los de Esquerra, que tienen ojos inyectados en odio sin que la funesta presidenta del Congreso le llamara al orden".

"Miren, a corto plazo llega los presupuestos y el Gobierno inevitablemente ya baraja pensar. Pensarán que igual hasta los tiene que prorrogar. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont es un extorsionador y no cede. Y claro que existen líneas rojas, pero no son líneas rojas de Sánchez, son líneas rojas de Europa, aunque él todo le dé igual y solo quiera ganar tiempo. Sabe que a la larga no recibiría un revolcón con la ley que ayer proponía Puigdemont que saliera".

"No hay salida digna. En cualquier caso, a este asunto no lo hay. Saben que los jueces van a seguir con su instrucción y quieren garantías plenas para un solo hombre. Bueno, y luego todo lo que cuelga para que metan ahí desde los Pujol hasta el último terrorista light, vamos a llamarlo así como quiere Bolaños la cita Bolaños de los que montaron en el 17 la verbena permanente en Barcelona".

"Y ahora hasta que pasen las elecciones gallegas, que son el día 18, quedan 19 días para eso. No esperen ustedes grandes cosas. El PSOE quiere presentarse en Galicia diciendo que no cede ante lo que no debe. Pero ayer no pasó lo mejor que le podía pasar a la democracia española, sino lo menos malo, lo menos malo que le podía pasar a todos los que se han empeñado en sacar adelante la impunidad judicial al precio que sea".

"Yo votó sí al dictamen, no a la votación definitiva que requiere la Ley orgánica, de tal manera que la ley no queda rechazada totalmente, sino que vuelve a la Comisión de Justicia, que tiene que elaborar un nuevo dictamen en 15 días o un mes, en función del trámite urgente, es decir, los separatistas han forzado volver a la pantalla anterior, en la que sí se puede moldear las enmiendas y meter lo que haga falta".

"Pero ya saben además por dónde va la investigación de García Castellón y del juez Joaquín Aguirre sobre la trama rusa, pues más. Habrá que ver si el PSOE es tan valiente como dice hoy el diario El País y no acepta más cesiones. Y me da la risa. O si, por el contrario, en los próximos días vamos a ver nuevas enmiendas pactadas entre PSOE y Junts, del tipo quedan amnistiados todos los que hayan conspirado con Rusia para desestabilizar a España y por ende a la Unión Europea. Y ya que estamos también todos los que hayan comido ensaladilla rusa en los últimos cinco años, por si acaso no lo descarten".