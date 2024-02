El primer sonido del día de Carlos Herrera: la jornada de protestas de agricultores con más manifestaciones

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la jornada de protestas de agricultores con más manifestaciones.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"Es miércoles 14 de febrero. Ya es Miércoles de Ceniza. Se da la circunstancia de que también es Día de los Enamorados y previo al Día de San Valentín, que es mañana. Y hoy escucharemos eso Del polvo venimos y en polvo nos convertiremos, siendo los dos días que son. Nunca una frase cubrió tanto así como el que no quiere la cosa."

"Estamos ya en el 9.º día de protestas del campo, lo cual viene a confirmar que agricultores y ganaderos no mentían cuando decían que han tocado fondo y que ya no van a parar. Y siendo un problema que tiene una doble ventanilla, la de Moncloa y la de Bruselas, es verdad que más importante que la de Bruselas, habrá que ver qué solución se le da a eso que pueda satisfacer a agricultores y al resto de la gente que están pagando las molestias".

"Hoy va a ser un día con manifestaciones en varios puntos Sevilla, Madrid, Barcelona, en Cataluña, por ejemplo. Las protestas han aumentado de tono las últimas horas. Por un lado, unos 500 tractores han cortado el puerto de Tarragona. Por ahí entran por uno de los mayores puntos de entrada de cereales de todo Europa. Bueno, pues ahí ese del Puerto ha trabajado este pasado martes a un 13% de los mil camiones que entran y salen".

"Ayer solo lo hicieron 176. Luego los agricultores catalanes mantienen cortada en ambos sentidos desde hace más de 20 horas la peseta a la altura de Gerona, a 20 kilómetros de la frontera con Francia. Los manifestantes han llegado a cortar árboles situados en la cuneta para colocar los troncos, las ramas en el medio del asfalto, por sin cortes. El león en la cuatro en Sevilla, la más curiosa de las protestas en Cartagena".

"Y bueno, allí regalan toneladas de frutas y verduras a la gente. ¿El gobierno de Sánchez hace algo para intentar frenar estas cosas? Vamos a ver, hasta mañana, el ministro Planas no se sienta con las principales organizaciones agrarias. Hemos escuchado sus últimas declaraciones y lo de que se alcance un acuerdo parece complicado".

"No es sencillo porque hay sobre la mesa muchas cuestiones de fondo en materia de competitividad, en materia de sostenibilidad. Dice el ministro, es que las medidas que se toma el gobierno no van en contra de los agricultores, sino contra las emisiones de CO2, La erosión del suelo tal y que cual".

"Yo no sé como se sentará esta reflexión en el sector primario español cuando dice que si la gente del campo no entiende eso, es que están haciendo algo mal. Ya, ya veremos. Pero hoy. En fin, si vive usted los puntos calientes, consulte ahora ya los teléfonos. Los navegadores tienen de todo para saber cuando algo está cortado, no está cortado para verlo cuando está una vía completamente negada o cuando no, y que alternativas hay. Hágalo porque si no van a pasar algún rato quietos en su coche".

"Es el 5.º día sin David y Miguel Ángel en la provincia de Cádiz. Todo sigue igual. Por supuesto, no hay explicaciones de por qué se desmanteló el famoso o con por qué se tomó esa decisión, por qué se tomó la decisión de desmantelar un operativo de lucha contra la droga y por ahorrar y por no estorbar el tráfico de hachís".

"Ayer fue Chiclana donde se vio una serie de narco lanchas campando a sus anchas. Cinco patrulleras de la Guardia Civil de Cádiz. Siguen averiadas las cinco y no van a estar disponibles de inmediato. Bueno, es decir, el desastre en el que están los medios con los que deben trabajar. Hombres y mujeres de la Guardia Civil en Cádiz".

"Así nos sobrecogió el asesinato de David y Miguel Ángel en Barbate. Y seguimos. Nada que no se supiera, porque, como demuestra la memoria oficial de Interior, la Guardia Civil ya advirtió con pelos y señales de la falta absoluta, falta de medios y no se hizo nada de lo hecho".

"Lo que tenemos es un ministro que presume de las estadísticas conseguidas por un grupo de élite que él mismo disolvió, sin que, como le digo, estén claras las causas, que eran causas económicas. Eran gente en comisión de servicio y se notaba la ausencia en su origen, los destinos de origen. Sí, sí. El grupo con su utilizaban medios poco ortodoxos".

"Bueno, esto se resume en el presupuesto que tuvo el problema del Estrecho. O sea, si los agentes que llevan a Cádiz se echan en falta en alguna zona rural, contrata más agentes. Si te da miedo que algún agente sea tocado por el narco, aumenta la rotación para darles más".

"En fin, al final todos dinero y organización. Pero como no nos planteamos tener unas fuerzas de seguridad en condiciones y contratar a quien haya que contratar y darle los medios que haya que darles. Y mira que gasta dinero en estupideces el gobierno".

"Hay tanto chiringuito ideológico que financiar. Pues claro, y como no hay justificación honorable que tape esa vergüenza, pues el PSOE anda echando balones fuera. La consigna de las últimas horas es que el PP no aumentó el presupuesto para la Guardia Civil y tal y tal cabo, como si eso les exigiera a ellos, que llevan cinco años pastando ahí en el gobierno".

"Aunque la mejor explicación le ha dado, la ha dado, lógicamente, el mejor de la clase, que es Patxi López. Ayer en Telecinco dice que la culpa era del mal tiempo de Barbate. O sea que ahora es el temporal, porque si no hubiese hecho mal tiempo, las narco lanchas no estarían en la dársena"

"De ahí la mentalidad de Pachi, el Tormentas Sí. ¿Y qué dices? El caso es que con este enfoque de las cosas, pues claro. Marlaska sigue en su puesto de ministro del Interior. Le meterá algún puro, algún cargo intermedio de la Guardia Civil, que es lo que le gusta echar a alguno, como echó a Contreras, como hecho a Pérez de los Cobos"

"Y bueno, de momento se sigue investigando quien y como dio la orden de que una zodiac fuera allí a la dársena de Barbate, que es es bueno, sí, el como estaba el coronel en el teatro, el capitán no subió a la goma. En fin, el marrón para el cargo intermedio. Eso ya lo verán ustedes".

"Por cierto, crónica de la indecencia, crónica de la infamia. El Partido Socialista del PSC, Partido de los socialistas de Cataluña. Lo saben ustedes son como los nacionalistas, pero disimulando. Ayer no quisieron guardar un minuto de silencio por la muerte de David y Miguel Ángel. El asesinato, siendo uno de ellos de Barcelona".

"Por cierto, habiendo nacido en Barcelona. ¿No dijeron que esos son los tipos con los que nos jugamos los cuartos? No quisieron, no quisieron secundar un minuto de silencio. Que cada uno saque sus conclusiones".