El primer sonido del día de Carlos Herrera: Isabel Rodríguez acusa a la derecha de golpismo

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la acusación de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a la derecha de golpismo por el discurso de José María Aznar.

"sí ahora mismo un un OVNI de marcianos estuviera situado en la vertical de Bruselas o en la de Madrid o la de cualquier otro lugar y total lo pueden ver todo y efectivamente estuvieran contemplando las las cuitas políticas que se viven en algunos puntos del planeta los marcianos debían como Astérix están locos estos terrícolas pero es que seguramente los marcianos si se fijaran un poquito más dirían están locos los terrícolas de estas tribus de esta península que coge este mar y este océano porque eh efectivamente solo en en en un país que tiene que ponerse el casco prusiano o hacer que cada uno se esconda en una trinchera para esquivar y soportar a los hiperventilados de salón que hay en nuestro país solo un país como el nuestro ya de por sí haría pensar que la raza humana es una raza antes o después acabará hundida en cualquier tipo de miseria oiga eh es triste que tengamos que explicar en Bruselas o Estrasburgo que hay un presidente en funciones capaz de aprobar una amnistía a golpista silenciosos pero no porque considere que efectivamente ese es un camino que permita allanar la convivencia entre futuras generaciones y permitir encajes políticos que ahora por lo visto eh son difíciles de realizar no no no solamente por seguir en la aunque eso de su legitime indudablemente la democracia española es más triste tener que escuchar a una europarlamentaria socialista Irache García repetir la consigna de que el centro derecha en España está haciendo un llamamiento al golpismo y claro los eurodiputados de los demás países pues como los marcianos en la nave sideral atónitos mirando de un lado a otro como en los partidos de tenis y Puigdemont en su escaño disfrutando del espectáculo pues esto es lo que tenemos porque España tiene un gobierno en lo vencido y entregado definitivamente les ha entregado absolutamente al modus operandi del populismo o sea si tú eres el que está haciendo la barbaridad de blanquear a unos golpistas de facilitar que puedan conseguir objetivos en el futuro coges y acusas a tu adversario político de lo que tú estás haciendo si tú eres el que te encamas con golpistas pues lo que haces es llamar golpista al de enfrente que es la manera que tiene el populismo de obrar y si al Partido Popular le da por convocar un acto de rechazo en la amnistía invitó del derecho de manifestación ya no es solo entonces Isabel Rodríguez la portavoz del Gobierno la que hace la barbaridad de acusar Aznar de golpismo de golpismo es que todo el coro izquierdista es el que se pone a acusar al centro derecha de golpismo pero es que oigan no solo de golpismo asta de rebelión vamos a ver Doña Rogelia convocar manifestaciones es golpismo convocar manifestaciones es rebelión convocar manifestaciones es un alzamiento está locos estos terrícolas un país en el que una vicepresidenta esta que acaba de hablar vestía doña Rosalia viaja a Bruselas a reunirse con un golpista fugado de la justicia para hacerle carantoñas un gobierno dice que la amnistía es completamente hombre y que bueno decía que era ilegal y ahora dice que es que bueno en cuanto ha perdido las elecciones y necesita los votos de los puigdemonts pues claro que cabe en la Constitución y todo el coro de la del equipo nacional de opinión sincronizada le dice que sí y ahora toca la rebelión pues esto solo está en la cabeza de una señora que ha perdido además de la vergüenza bueno no ha tenido nunca pero ha perdido todo el oremos político aquí la inquietud le puede invadir a uno si tras el 23 de julio las elecciones del 23 de julio cabe de verdad la posibilidad de que haya demasiados españoles que esto les pueda parecer gracioso o que les da igual o que le resbale tener a un gobierno actuando de una manera tan impresentable todos saben que Aznar no ha llamado a la rebelión pero les da igual es una consigna es una novela de Orwell y cuando un periodista se atreve a decirles oiga que es que el señor Aznar no dijo eso personajes como una de las niñas del resplandor Ione Belarra porque como te quedas o sea la izquierda puede llamar a rodear el Congreso fascistas a los jueces cuestionar el Poder Judicial pero eso no es legitima nada deslegitimar la democracia es manifestarse en pacíficamente en defensa de la Constitución no se puede tener menos vergüenza menos escrúpulos a la hora de las declaraciones y a la hora de hacer política".