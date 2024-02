El primer sonido del día de Carlos Herrera: hasta qué punto Sánchez es una amenaza para el Estado de Derecho

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por hasta qué punto Sánchez es una amenaza para el Estado de Derecho.

"Bueno, empieza a en este martes 6 de febrero.

"Bueno, empieza a en este martes 6 de febrero. Una DANA recorriendo la península nos va a dejar el día cubierto de nubes, con lluvias muy débiles que ya se harán realidad mañana y especialmente pasado mañana. Y el siguiente, quizá coleando un poco el sábado. Bueno, a ver si la semana que viene también la cosa se porta".

"De lo que hablábamos ayer, Gobierno y Generalidad han acordado construir dos nuevas desaladoras en Cataluña, pero eso tardará, claro, hasta el 28 o el 29. Por mucho que pongan 500 millones de euros en créditos europeos. Pues sí, seguramente aliviará en su día, pero hasta entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un plan B".

"El plan B consiste en contratar dos barcos para que vayan haciendo el recorrido. Sagunto - Barcelona 25.000 metros cúbicos de agua desalada, que luego hay que ver en que condiciones de potabilidad llega uno yendo y otro viniendo. Cada barco cuesta 1 millón de euros porque es tripulación más o quien gasta más el llenado".

"Fíjense en la propia Generalitat. No quiere trasvasar agua de Tarragona. Tarragona tiene sus reservas en el 80%, pero no a Barcelona y que vengan desde Sagunto, que es desde donde van a ir. Sobre esta cifra lo ha sacado de una información publicada en El Confidencial Digital".

"Bueno, hay protestas de los agricultores. Ayer hubo cortes de carreteras en diversos puntos de España. Algunos duraron casi todo el día, como Salamanca con Portugal. En Cataluña los agricultores llaman a una huelga que pretende cortar la A-2 en Lérida sentido Barcelona".

"Nos pasaremos por Valladolid, donde los tractores tienen previsto llegar a la puerta del mercado de abastos, por donde hoy nos daremos una vuelta. Se están organizando vía WhatsApp, al margen de grandes colectivos profesionales y pide lo mismo acabar con tanta burocracia, de tanta exigencia fitosanitaria que luego no se le pide a países productores de fuera de Europa y que vienen aquí con todos sus productos".

"Bueno, vamos a ver qué se le va a ocurrir a Sánchez para contentar a Puigdemont. Las últimas horas son un compendio de hasta qué punto Sánchez puede ser una amenaza para el Estado de Derecho, tanto como para crear una ley particular, habiendo descartado otras alternativas para modificar la ley de Enjuiciamiento criminal, que es la ley que gobierna el proceso de las investigaciones judiciales usando a la Fiscalía para evitar más investigaciones".

"Modificar una ley general por un caso concreto, lo cual afectaría todos los casos penales, claro, pero solo por el interés de un hombre hace y haciendo algo que hace no demasiado tiempo decía que creaba impunidad. Pero bueno, esto es ejercicio arbitrario del poder. Esto es realmente corrupción. Y ya si hablamos de lo del fiscal Álvaro Redondo, ni les cuento".

"Bueno, pues ayer el perdedor de las elecciones, con ese afán de poder amnistiar a Puigdemont, pero sin tocar más la Ley de impunidad judicial, la ley de Amnistía y sin modificar el Código Penal porque le parecía ya demasiado escandaloso. ¿Qué se le ha ocurrido? ¿Bueno, y por qué no? Otra ley para que los jueces no puedan seguir investigando".

"Ah, pues mira por ahí. ¿Así que ayer aprovechó su típica entrevista televisiva para anunciar que su idea es dejar la ley de Amnistía como está, pero modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Para qué? Para un caso concreto o dos, En este caso, para que García Castellón y la Audiencia o Joaquín Aguirre en un juzgado de Barcelona no puedan seguir investigando sobre el terrorismo de tsunami o el delito de alta traición".

"Es un escándalo. Un escándalo que viene a ser básicamente, que el Gobierno no está dispuesto a modificar la ley para poner trabas a la investigación judicial contra delitos de corrupción política. Y tiene tan poca vergüenza que te lo cuenta así de bonito, como si tal cosa".

"O sea, mueve sus hilos a los fiscales, a sus fiscales, a su fiscal general, para que los fiscales vayan a degüello contra los jueces que hacen su trabajo. Y entonces dice ah, vaya, es que los fiscales se están quejando de que los jueces duran demasiado en la instrucción".

"No queda más remedio que hacer algo. Voy a atar a los jueces y ahora pretende acortar los tiempos de instrucción judicial que él mismo alargó cuando le convenía alargarlo, porque lo que quería es que los jueces investigase mucho el caso Gürtel".

"Bueno, para cuando dicen que usted está diciendo que no tiene vergüenza, claro, es que no tiene vergüenza. Es que es una definición objetiva de su comportamiento. El tipo que justificó su asalto a Moncloa tomando la bandera de la lucha contra la impunidad judicial ha acabado siendo el gran promotor de esa impunidad judicial. Eso es corrupción. Corrupción".

"Miren, se reúne la Junta de Fiscales de Sala de lo Penal del Supremo. Son 13 que tienen que dar su opinión sobre si hay indicios de que ha podido o no se le puede meter un delito de terrorismo o no. De momento, el Sanchismo ha movido sus hilos para que el fiscal Álvaro Redondo cambiara milagrosamente de criterio".

"Eso es corrupción. 60 folios escritos diciendo una cosa se reúne con el Fiscal General y a cambio de vaya usted a saber qué cambia los 60 folios enteros. Eso es corrupción".

"Ayer el tal Redondo dio un poco de alipor con un comunicado en el que hace como los árbitros del caso Negreira, al negar lo que le susurraba Negreira al oído les pudiera influir en sus arbitrajes. Dice que no, A mí no me han sometido a ninguna presión. Es que yo, en fin, he cambiado de criterio".