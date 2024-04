El primer sonido del día de Carlos Herrera: la gestión de Óscar Puente al frente de Transportes, Adif y Renfe

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la gestión de Óscar Puente al frente de Transportes, Adif y Renfe.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"06:00. Martes 2 de abril. Hay cielos nubosos, igual que en Galicia y en Asturias. Se van a traducir en lluvias durante la mañana y a mediodía se irán desplazando hacia el centro. Bancos de niebla en el norte peninsular. Hoy nos van a ofrecer el balance oficial de los embalses. Tras la Semana Santa, la que casi no sale en lo que hace a todos con la cantidad de agua que cayó encima".

"Y cuando conozcamos esos datos se los damos con con fidelidad. Acerca de cómo están las cosas, ha mejorado, pero sigue habiendo. Seguimos padeciendo una sequía. Esto no lo cura solamente una borrasca como la de Nelson. Hacen falta más que ya veremos cuando van a llegar".

"Hoy también conoceremos los datos de paro correspondientes al mes de marzo y las piruetas que hará llorando a Dios para ver como tapa los fijos discontinuos, cómo lo disimula, etcétera, etcétera Pero esta mañana se presta a hablar de dos cosas".

"Una es Renfe, a través de su inefable ministro Óscar Puente, no es el ministro de Renfe, es el ministro de Transportes responsable de Adif. También de alguna manera de Renfe. Y de hablar del viaje de Pedro Sánchez y el reconocimiento del Estado palestino que viene anunciando el Gobierno".

"Que es una cosa o la verdad antigua de suya, en la que prácticamente todos los gobiernos han estado de acuerdo en que hay que proceder a esa maniobra, que tampoco va a tener gran utilidad. Pero bueno, eso se lo cuento más tarde".

"Hay pocas cosas que enervan más al personal que el retraso de un tren. Tú te has montado en un tren, además, y es un tren de nueva tecnología. Un tren de alta velocidad cuesta un dinero. Te montas y se para y no sabemos por qué y media hora. Y tampoco dan muchas explicaciones. Y eso a la gente le pone un poco nerviosa".

"En León ha ocurrido un caso que dejó a cuadros a los pasajeros del tren. El miércoles tenía que llegar a la capital del Leones a las 21:30 de la noche y cuando llegas a algún alguno está a un paso de león. El tren se para 20 minutos y porque se para 20 minutos, que es lo que tarda exactamente en llegar de Sahagún a León".

"Bueno, llegan. El revisor dice que el tren ya no se va a mover porque el león no admite trenes. Entonces, ¿cómo que el León no admite trenes? Hasta que se descubre el verdadero pastel. "Ha sufrido una incidencia en un servicio anterior. Le había retrasado el horario de trabajo al maquinista, que había trabajado 88 minutos más de lo previsto y ya no podía continuar".

"Esto pasa como con las tripulaciones de avión. En el avión se retrasa seis horas y cuando va a salir te dicen ah, pero ya no podemos nosotros porque se ha pasado el tiempo en el que podemos estar trabajando y si no viene una nueva tripulación, pues bueno, pues exactamente ahí no había maquinista, con lo cual dice bueno, 60 kilómetros por carretera".

"Ahora espérate a que llegue un autobús, llega un autobús que luego tarda 40 minutos, tardó una hora, sólo cabían 40 pasajeros, tenía que venir dos más, o sea que llegaron 02:30 después a su destino. Pasajeros como Javier, que ha pasado esta noche por TRECE para explicar que ya están un poco hasta el gorro y no es la primera vez que pasa".

"Bueno, no es que el servicio de Renfe en algunos lugares no funcione, es que además es caro. Bueno, pero estas cosas pasan en la Renfe a pesar de que. Bueno, saben que tengo una especie de solidaridad con los trabajadores de Renfe, porque eché un tiempo en la milicia en la Renfe y todavía conservo buenos amigos allí".

"Les falta material, les faltan muchas cosas. Renfe podrá tener trabajadores más dispuestos o menos dispuestos, más hábiles o menos hábiles, pero normalmente son gente que están por la labor que estén mal dirigidos o que la organización empresarial sea defectuosa. Eso ya es otra cosa".

"El ayer y estos días el ministro Óscar Puente, que saben ustedes que es un agente tóxico, ministro Óscar Puente está puesto ahí para lo que está puesto, para tensionar a los suyos, que porque es monotono, él es un insultador soez, no sabe hacer otra cosa, es un perfecto inútil".

"Pero ahora anda llorando por las esquinas porque la liberalización de la competencia está rebajando los precios, de lo cual se están, por cierto, beneficiando usuarios que a lo mejor consideran que el precio de Renfe de Madrid-Barcelona es abusivo. Pues Ouigo e Iryo, franceses e italianos, están ofreciendo precios competitivos a pesar de las tasas que cobra Adif por la utilización".

"Altas tasas, dicen estas empresas, y los que deberían gestionar bien la Renfe no lo hacen, están rabiando. Y si el ministro dice hombre, no vale, no vale. Eso es competencia desleal. Oiga, ¿qué tipo de gestión haces con los recursos de Renfe para que la compañía francesa y la italiana puedan ofrecer precios más competitivos?".

"Pues que han venido aquí a perder dinero. Bueno, competencia viene a decir en un informe que de competencia desleal no hay nada, que sigue teniendo una ventaja competitiva muy importante. El problema lo tiene en los trayectos en los que compite con viajeros esporádicos que hacen sólo ida o sólo ida y vuelta".

"Puente anda, yo ya le digo, llorando por las esquinas, como si lamentara que ahora en el sector ferroviario no se pudiera aparcar los precios como si fueran un cartel".

"Oh, bueno. Y Sánchez sigue de gira por el mundo árabe. Esta noche ha dicho que su idea es reconocer al Estado palestino. Esto suena a reconocer al Estado palestino como una gran novedad. Y no, miren esta idea es antigua, es un derecho del pueblo palestino reconocido por la comunidad internacional, reconocido por las Naciones Unidas".

"Es verdad que España siempre ha estado esperando que algún otro Estado europeo le acompañe en este paso simbólico dada al actual Estado. Pero el reconocimiento del Estado palestino es un paso seguramente sensato que se va a usar en el Estado palestino, que sería el Estado palestino, Cisjordania y Gaza".

"Pero claro, hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania. ¿Qué Estado palestino organizas? Son territorios que ocupa Israel hace más de 50 años, en Oslo hubo un tratado en el año de 1990 que trabajaron tres años de negociaciones entre la OLP y el Estado de Israel, en el que acabaron reconociéndose mutuamente".

"Pero el problema de ese reconocimiento del Estado palestino está en que el liderazgo palestino ha rechazado ejercer el derecho de autodeterminación en su territorio. ¿Por qué? Porque eso implica reconocer la soberanía judía del Estado de Israel, que lo consideran usurpado".

"Y es una decisión, además, que es difícil, pero es obligatorio desvincular la de la masacre de octubre de Hamás en los territorios de Israel. Que no lo interpreten como un apoyo que lastimosamente sí le dio el gobierno español y miembros del gobierno español a esa banda terrorista".

"Los dos Estados, el Estado palestino y el Estado de Israel deben garantizarse mutuamente la seguridad y para eso hay que convencer a los enemigos de Israel que quieren borrar del mapa que la creación del Estado palestino comporta la seguridad, la existencia del Estado de Israel".

"Sí que es interesante la maniobra que anuncia Sánchez que puede realizar, que es decirle a Arabia Saudí: Oiga, reconozca al Estado de Israel a cambio de la creación del Estado palestino. Eso es lo que quiso boicotear Hamás el otro día, en octubre, con sus actos".

"Ese reconocimiento que se suma ya al de Marruecos y al de otros países y eso les pone muy nerviosos a los terroristas. El gran problema, como pueden ustedes imaginar, está en Irán, enemigo íntimo también de Arabia Saudí. Todo es un escenario complicado, muy complicado. Pero indudablemente este es un paso bien estudiado y sobre todo, si es posible, bien secundado. Puede ser interesante para el futuro, aunque parezca sobre el papel, un poco inútil".