El primer sonido del día de Carlos Herrera: la explicación de Ángela Rodríguez Pam sobre su polémico vídeo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la polémica sobre Ángela Rodríguez Pam.

"Viernes día de repunte de temperaturas. Este viernes es cuando los termómetros se dan cuenta de que la primavera está a punto de llegar y hoy tendrán en algunos lugares de España, esencialmente de la península, la sensación de que ha llegado la primavera. La primavera, que es quitarse cosas de encima y calor en el ambiente, se va a vivir hoy con hasta 30 grados en algunos lugares con tiempo estable. Seguirá la alerta naranja en el Cantábrico por viento fuerte. También hay avisos amarillos en el este peninsular por rachas de hasta 80 kilómetros" comienza Carlos Herrera repasando el tiempo que hará.

?? Un meteorólogo alerta de qué tiempo hará para este fin de semana:



?? “Desde el viernes y hasta el martes...” https://t.co/hBz3jocDBK — COPE (@COPE) March 9, 2023

El presentador también repasó lo último que se sabe del suceso de Hamburgo: "La policía alemana ha informado de siete muertos y varios heridos. Entre los muertos estaría posiblemente el autor de este tiroteo en una iglesia o en un centro de testigos de Jehová. Baño de sangre, escenas terroríficas, medios de comunicación alemanes aseguran que la policía hallado un cadáver en el tejado del templo que cree que se ha matado. Bueno, otro ejemplo, como hemos podido comprobar, en Francia o en España, singularmente el último en Algeciras, dónde un tipo con una catana asesinó a una persona y porque no pudo asesinar a más".

Las pensiones

Carlos Herrera se asoma "al patio interior de nuestro país", "el panorama que vemos viene con los restos, las réplicas, las consecuencias de las movilizaciones y de los desmanes verbales de algunas de las protagonistas del Día de la Mujer". Pero antes, prefiere centrarse en "el problema de las pensiones". "Seguramente usted tendrá que llegar a ese momento dorado en el que ya no se levante más a trabajar, se levanta a hacer lo que quiera y tenga usted una paguita que le van a pagar los que están trabajando, no con el dinero que usted ha pagado antes porque el dinero que usted ha pagado las cotizaciones mientras trabajaba era para mantener a los pensionistas de su tiempo porque aquí no hay capitalización", expone.

"Hoy desayunamos en la prensa con titulares del tipo: El ministro Escribá ha pactado con Bruselas y con Podemos la reforma de las pensiones. Cuando uno lee que Podemos va a meter sus uñas sucias en un asunto como de las pensiones cualquiera con dos dedos de frente se echa a temblar", destaca Carlos Herrera. "Un acuerdo que", remarca, "además de ser importante de por sí es necesario para que Bruselas siga soltando fondos europeos". Aunque para el comunicador, "no es normal que tú cierres el acuerdo con Bruselas antes de haberlo cerrado con agentes sociales en España".

Según las informaciones, se asegura que "el acuerdo consiste en qué el Gobierno renuncia a su idea inicial de calcular la pensión sobre los 30 años cotizados, quitando los dos peores" y, segundo, "el sistema que ahora propone Escribá ofrece dos opciones al futuro pensionista". Carlos Herrera expone la disyuntiva: "que te calculé la pensión en función de los últimos 25 años cotizados, elegir eso supone mantener la fórmula actual, o que te lo calculan en función de un plazo de 29 años, no 30, excluyendo los 2 peores".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La polémica de Pam

"Miren, muchos medios de comunicación escriben sobre ella está chica singular y peculiar, gallega al parecer, que no ha dado un palo en su vida al agua, empezó hacer algún tipo de Máster y después de todo ello se unió al 15M, qué es el gran abrevadero dónde han ido a beber y a comer unos cuantos inútiles, y después de eso se apuntó a las mareas y lo que no eran las mareas y de ahí, oiga, de rebote le toca nada menos que un escaño en el Congreso en Madrid cuando Pedro Sánchez traiciona lo que había advertido a sus votantes que jamás iba a pactar con unos y otros", describe.

Carlos Herrera habla de la gran protagonista del 8-M: "Ángela Rodríguez, a la que llaman Pam, no sé por qué la llaman Pam". "La nombran asesora del Ministerio de Igualdad y una vez es asesora del Ministerio de Igualdad, la ministra Irene Montero la nombra Secretaría de Estado de Igualdad. 123.000 castañas al año, 123.000 castañas al año, por decir estupideces en el mejor de los casos", recalca.

"La última polémica que ha levantado esta individua es subir a las redes un vídeo de unas descerebradas, unas niñatas, que se estaban manifestando cantando que ojalá hubiera abortado la madre de Abascal. Luego lo borró, pero claro ya saben, lo malo que tiene el rastro de las huellas en las redes sociales es que tú has dejado la manaza ahí y esa manaza alguien la recuerda, prácticamente es imposible borrar ese rastro", recuerda Herrera.

Pam "ha sido muy criticada por todo ello", según Carlos Herrera, "porque hombre frivolizar con un drama cómo es el aborto que no deja de ser meter un aspirador para trocear un cuerpo, tenga la forma que tenga ese cuerpo y además de desear la muerte de un político con nombre y apellidos, todo ello presumiendo de repartirlo en las redes, entra dentro perfectamente del delito de odio".

"Ayer ministros a los que se les preguntaba sobre esta basura se mostraban incómodos. Unos decían que estaban en contra de ese vídeo, que había sido una equivocación, algún portavoz de Podemos prefería no opinar, pero nadie pidió la dimisión de la tal Rodríguez, que como no tiene vergüenza ayer se reafirmó en la estupidez", señala Carlos Herrera recordando las declaraciones de este jueves.

"No has dicho nada. ¿Y tú, de verdad, representas a las mujeres de España? Mujeres que me estáis escuchando y os habéis levantado ahora mismo a trabajar porque habéis estado trabajando hasta ayer a última hora y que ahora estáis empezando a abrir los ojos a vosotros, ¿os representa esta tarada, esta basura? A vosotras, las mujeres trabajadoras, las mujeres que habéis luchado por vuestros derechos, que lucháis por la conciliación, ¿os representa en algún momento una cretina de este tamaño? No tengo más preguntas, señoría", finaliza Carlos Herrera.