El primer sonido del día de Carlos Herrera: cómo afecta al Gobierno de Sánchez la rebaja fiscal de Ximo Puig

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el impacto que ha tenido en el Gobierno de Pedro Sánchez el anuncio de Ximo Puig en materia de impuestos.

"Alguien abrió la puerta del presidente del Gobierno y le dijo, Ximo Puig ha desertado. Que es lo que le vienen a decir a los generales cuando hay un contratiempo en la batalla. Hace pocos días, Ximo Piug manifestaba su incomodidad con el hecho de que algunas comunidades autónomas retocaran a la baja los impuestos y que si los bajabas te quedabas sin educación o sanidad. Es decir, ni hablar del peluquín. Pero a los pocos días aprovecha el debate sobre el estado de la comunidad para anunciar que va a deflactar el IRPF", ha comenzado explicando el comunicador.

Y es que Puig ha dado un giro radical en los últimos días: "Hace poco arremetía contra determinados gobiernos a los que pedía castigo por haber bajado los impuestos y lo que ahora hace, obra el milagro de las elecciones cercanas, es bajar impuestos. Lo que baja es muy poco, pero algo es algo. Además, crea notable incomodidad en el Gobierno de Sánchez. Ojo porque tiene el partido a algunos propios y ajenos un tanto enconados. A lo de Page, Fernández Vara a la falta de inversiones en la comunidad, a lo que ahora se suma Puig. ¿Hay desbandada en el PSOE?".

"Puig lo que ha hecho ha sido darle la razón a Feijóo sin querer, que dijo que había que deflactar el IRPF. Devolvamos el dinero que estamos ganando de más a quien lo está pagando de más. Eso acaba con la afirmación de populismo fiscal que mantiene el Gobierno. En el 2009 ya se tomó una medida de este tipo en Valencia, con una medida para compensar el incremento de las hipotecas y también deflactaron tramos autonómicos del IRPF. Ahora a ver si adecúa el gasto. Las bajadas de impuestos tienen interés añadiendo un recorte de gasto superfluo. Fue entrañable ver al equipo de Puig intentar de convencer de que esto no es lo mismo que hace el PP", ha apuntado Carlos Herrera.

Por último, ha analizado la reacción de los portavoces del PSOE y del Gobierno: "Es un chiste que a Patxi López como portavoz del PSOE y a Isabel Rodríguez como portavoz del Gobierno les ha hecho poca gracia, que es la deserción de Puig. Lo pasaron muy mal para decir que no les ha gustado, pero sin querer criticarlo, como critican a las comunidades del PP que bajan impuestos. Eso os pasa por vivir instalados en la demagogia. No se puede zanjar el debate sobre la política fiscal así. La pregunta es, si se bajan los impuestos, ¿qué habrá que recortar? Es la pregunta que muchos se hacen y no tienen respuesta, porque la respuesta es el gasto superfluo y el político".