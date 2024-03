El primer sonido del día de Carlos Herrera: 20 años del 11-M y la herida de España que sigue abierta

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los 20 años del 11-M y la herida de España que sigue abierta.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Es lunes y comenzamos la semana con lluvias fuertes en el norte y nuboso en casi toda la península. La verdad es que el fin de semana ha aliviado. Ha llovido. Ha nevado de forma bastante repartida. Ha aliviado la situación de sequía en algunos lugares. En otros sigue faltando agua, evidentemente, pero algo es algo. Vamos a ver si lo que queda de invierno y esta primavera le arrancamos agua antes de que llegue el verano".

"Bueno, los Oscar. Ahora hablaremos de los Oscar. Oppenheimer, Oppenheimer, Oppenheimer y La Sociedad de la nieve. La excelente película de José Antonio Bayona no ha conseguido ninguna estatuilla. Tampoco Pablo Berger con la mejor película animada. Pero bueno, ya les digo que no me dejen ver que lo he ganado todo, que te lo voy a contar".

"Con un ojo puesto en Portugal, del que ahora le diré más o menos o le daré alguna referencia después de nueve años de jerigonza de cine de izquierdas, la mezcla de socialistas y comunistas, por cierto, sorprendentemente sensata, ha dado paso a una victoria de las derechas ajustada. Pero. Pero ciertamente la victoria".

"Pero esta mañana es un día para reparar en el hecho de que el calendario nos dice que es el 11 de marzo. Y no es un día cualquiera, porque hace 20 años vivimos el peor atentado de la historia de España y de Europa. Y la noticia no es que haga si hace 20 años, pero bueno, el año pasado hizo 19, pero es que con los 20 años el caso queda prescrito, prescrito".

"Si alguien hubiera estado involucrado y no hubiera sido descubierto en estos 20 años, ahora podría decir yo fui, o yo estuve, o yo lo hice, o yo lo pensé y no le pasaría nada. Es una de esas cosas que tiene la justicia en algunos países y en otros no. Estas cosas los pillan y los pillan, aunque sean 80 años después, y los funden, no en nuestro país y en otros también".

"La prescripción de los delitos hace que se pongan a silbar. Sólo tres de los condenados siguen en prisión y 15 de los condenados ya están libres. En prisión están Zougam, sobre el que sigue existiendo muchas dudas acerca de su autoría o no, pero está probado o se considera probado que colocó uno de las mochilas en un tren de Santa Eugenia, El Ganaoui, condenado por cooperador necesario y el vial asturiano que dio los explosivos, José Emilio Suárez Trashorras, que por cierto, creo que ha pedido la eutanasia".

"Bueno, y una herida que no tiene reparación. 193 víctimas mortales, 192 en los trenes y el GEO Francisco Javier Torrenteras, que murió en el asalto del piso de Leganés. Nadie, nadie puede dudar de que de que todavía quedan lagunas por conocer a pesar de la exhaustiva investigación, a pesar de la exhaustiva instrucción del juez del Olmo, del esfuerzo del juez Gómez Bermúdez y el Tribunal por aclarar en la vista que es lo que ocurrió antes y durante y después de aquellos días".

"Pero cómo se cometieron y se realizaron en la investigación actos que todavía no tienen explicación. Aún hoy nos tenemos que seguir preguntando por qué se destruyeron los trenes de forma rápida e inexplicable, cuando podían ser fuente de alimentación de algunos datos que a lo mejor ya digo que indudablemente, pero a lo mejor habrían aclarado algunas cosas más".

"El 11 M no unió a la sociedad como sí unió a la sociedad norteamericana el 11 s o a Francia o a Londres, al Reino Unido los atentados que vivieron también en cada uno de sus países. El 11 M en España enfrentó a la sociedad. Lo agitó el propio Partido Socialista a unas horas de las elecciones generales que indudablemente no debieron celebrarse".

"Hicieron el trabajo sucio ante un gobierno del Gobierno de Aznar, que no supo gestionar la catástrofe y que. Y que vio cómo el SOE le acusaba, le acusaba a él, al Gobierno de España en lugar de al de acusar al terrorismo islamista. Miren, todos creíamos que fue ETA".

"Efectivamente, el Gobierno llamaba a los medios de comunicación para decirle que era ETA, porque al Gobierno se lo decía la Policía y el CNI porque la Policía había intervenido una fragoneta de ETA cargada de explosivos, que iba a la intención de colocar explosivos en un tren".

"Una semana antes, y la autoría de ETA resultaba verosímil. Y todos los medios lo primero que hicieron fue abonar esa teoría. Incluso intervino el lehendakari. Incluso intervino Rodríguez Zapatero, el otro y el de más allá. Y eso fue así a medida que pasaba la tarde, hasta que el ministro Acebes, que iba informando al minuto al minuto, habló de una cinta con versículos del Corán en una fragoneta en Alcalá".

"Y ahí cambió todo. Los terroristas compraron los explosivos en diciembre del 2003 y en esa fecha todavía no se habían convocado las elecciones generales. Es decir, la intención, la intención de asesinar no estaba primero relacionada con esas elecciones, elecciones en las que llevaba ventaja el Partido Popular".

"Empezaron a cambiar de opinión cuando quedaban pocas horas para las elecciones. El Gobierno, que ya tenía no sólo la sospecha, sino posiblemente la evidencia de que había sido terrorismo yihadista, creyó que no era bueno rectificar y ahí intervino el solo, haciendo creer que era la respuesta a la guerra de Irak que había apoyado el gobierno".

"Y ganó el PSOE por algo más de 1 millón de votos con una gran movilización. Probablemente hasta ahora podríamos colegir que no haber convocado el Pacto Antiterrorista fue un error. Convocatoria que, por cierto, pidió el propio Rodríguez Zapatero, pero que negó el Gobierno de Aznar la relación con Marruecos. A partir de ese momento cambió con Zetapé a favor de los intereses de Marruecos culminando ahora con Sánchez".

"Y desde ese punto podemos establecer todas las teorías e incluso recuperar algunas conspirativas que, la verdad, fueron cayendo como fichas de dominó. Pero lo cierto, lo cierto es que ese atentado cambió la historia de España. La política de España, la deriva de España y otras muchas cosas que siguieron ustedes esta mañana. Vamos a tener tiempo de analizar desde ahora y hasta aproximadamente las diez".