El primer sonido del día de Carlos Herrera: 500 años de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el debate que protagonizarán en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Pero, este martes se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, y el comunicador ha querido poner en valor el papel que jugó España en aquella travesía: "Tenemos que ponernos en la piel de hace 500 años. Ahí se inauguraba una de las mayores gestas de la historia de la humanidad: la vuelta al Mundo. El mapa cambió para siempre. Había que ver la Tierra y dibujarla para saber cómo eran los territorios. Si aquella gesta la hubiesen hecho los franceses, hoy Macron no hablaría de otra cosa y los medios de comunicación españoles conectarían con París. Pero, como la primera, fue España, pues no se le da mucha importancia. Por las aguas del Guadalquivir se vio llegar un barco en muy mal estado. Volvía la única nave que había conseguido superar la aventura, con 18 tíos medio muertos en su interior. Salieron más de 230 y volvieron solo 18 después de haber sufrido de todo".

En clave política, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado las últimas declaraciones de líderes internacionales como Putin y Macron, y también la comparecencia de Pedro Sánchez este lunes en Moncloa ante 50 ciudadanos: "Ayer fue el día de la sinceridad. Putin dijo que no abría el gasoducto porque no le da la gana. Macron dijo que no iba a hacer el gasoducto en los Pirineos porque tampoco le da la gana. Mientras tanto, Sánchez, trilero de la propaganda, reunió en la Moncloa a unos cuantos amigos para que le preguntaran cosas. Parecía aquella filmación de Franco en la que decía a su hija 'dile algo a los españoles'. Más o menos la propaganda de ayer fue así. Nadie preguntó por la inflación, por el Sáhara y por las cosas que tienen calado en la sociedad española. Preguntaron por la obesidad, el cambio climático. Todos un sobresaliente en sanchismo. Pero mira por donde, una ama de casa le preguntó por el derecho a paro y el presidente lo anunció. Qué maravilla que tengamos un líder que se adelante a los pensamientos de la gente. Qué felicidad".