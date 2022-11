El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué Pedro Sánchez no puede cesar a Irene Montero

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la polémica que sigue coleando con la ley del 'solo sí es sí' y las consecuencias que tiene su aplicación por parte de los jueces.

"Solo en el conteo de ayer, pongamos que sea 11/5, esto es santa Rita, Rita", recalca el presentador. Un día más de polémica con la situación provocada por el ministerio de Igualdad, permite a Herrera reflexionar que "este Gobierno pone en marcha tal cantidad de basura y escándalos que uno tapa el del día anterior".

Si había un ministro en el punto de mira hace una semana, ha cambiado de forma radical: "Marlaska ahora fuma en la tumbona porque el marrón es para Irene Montero". "Me cuesta hacer un monográfico de las consecuencias desastrosas de esta ley que aprobó todo el Gobierno y los grupos que lo aprobaron en el congreso y el Senado", remarca Herrera.

Por qué no la cesa

El presentador de 'Herrera en COPE' se pregunta que "de esta descomposición que cae la izquierda española, ¿va a surgir alguna decisión que quite elementos manifiestamente absurdos como esta señora Irene Montero?". "Sánchez no la va a cesar porque no la puede cesar y porque tampoco la nombró él. Sabe que si la cesa, se acaba el gobierno de coalición. Como no le dé a ella por dimitir, será difícil que cambie algo", desvela el comunicador.

"Montero es la que aboga que hay que reeducar a los jueces. Campos de reeducación de los jueces. Es la que está diciendo a los jueces que se formen. Se cortó para decirles que son unos machistas, pero se lo llamó indirectamente. Es tal la soberbia, que un progresista pata negra como el fiscal general del estado le llevó la contraria. De 5.313, 1.400 han recibido los cursos de perspectiva de género. ¿Qué será eso? ¿Quién te lo enseña? ¿Qué clase de clases le dan a un juez sobre eso?", finaliza su reflexión Herrera.