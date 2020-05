Gerardo Pérez , presidente de Faconauto, la federación de asociaciones de concesionarios de automoción, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' en plena crisis del sector, pues en todo abril se matricularon los mismos coches que antes en un día. "Los días de confinamiento hemos matriculado 4.000 coches cuando el mismo mes del año anterior vendimos algo más de 110.000, pero son operaciones que se habían cerrado previas al confinamiento (...) Hemos caído un 95%", ha dicho.

Pérez ha explicado que lo primero que hicieron cuando se conoció la virulencia de la pandemia fue recomendar el confinamiento y seguir las instrucciones de Sanidad. Ahora se están preparando para la reapertura con unos "protocolos sanitarios muy rigurosos" que han hecho con UGT y CC.OO. y diferentes Ministerios. "Son 1.300 concesionarios los que puede abrir sus exposiciones y reincorporamos a 42.000 colaboradores de los 152.000 que teníamos", ha dicho.

El presidente de Faconauto ha criticado el acuerdo para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio. Teme que "lejos de conseguir el efecto deseado, genere el efecto contrario: que lo que se firme hoy no esté condenando al cierre a muchas empresas", ha dicho. "El Estado nos tiene que dar las herramientas suficientes para una reincorporación progresiva y sanitariamente responsable al mercado laboral. Pensar que el 30 de junio este país no está en fuerza mayor no tiene ningún sentido", ha dicho.

Por otro lado, Pérez ha dicho que no se pueda reducir plantilla "es algo que queremos todos los españoles", pero "desgraciadamente la vida real tiene otros caminos". "Si cuando llegue el mes de enero o el de diciembre el mercado está en una caída importante, las empresas tienen que reajustar para salvar la mayor parte de los puestos de trabajo posible", ha indicado.

El presidente de Faconauto ha reclamado "dejar de generar incertidumbre a los consumidores (...) Necesitamos que haya un incentivo al consumidor para que decida comprar un coche y una revisión de la fiscalidad porque penaliza la compra", ha expresado.

Por último, Pérez ha explicado que los meses siguientes serán "un gran momento para conseguir una gran oportunidad" en la compra de coches.