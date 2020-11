Pablo Casado, en COPE: "Si Sánchez volviera a la moderación podríamos pactar con él, pero lo pone imposible”

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este lunes en 'Herrera en COPE' la “libertad de las familias a elegir colegios para sus hijos, la de aquellas familias con niños con discapacidad, la libertad de la escuela Concertada para seguir existiendo o la de que todos los españoles puedan ser educados en español”. Casado, que este domingo participaba en la protesta en la capital organizada por la asociación Más Plurales contra la reforma educativa del Gobierno ha garantizado que la ley Celaá será derogada si su partido gana las próximas elecciones. “Nuestro compromiso es que dure lo que dure este gobierno, hasta entonces la recurriremos al Constitucional y en Europa".

No obstante Casado ha insistido en que el PP en las comunidades en las que gobierna "hará todo lo posible por legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias, y poner a salvo la calidad educativa, también en la escuela pública”. Recuerda que con Zapatero la comunidades populares hicieron la "leyes de autoridad del profesorado, de refuerzo a la educación rural o para blindar el trilunguismo".

Explica que cuando desde su partido se defiende el gobierno autonómico "es precisamente para estas situaciones, "cuando hay un gobierno malo para los intereses de las familia, es bueno que en las CCAA pueda gobernar otro partido".

El líder popular ha dejado claro que su compromiso es "no esperar a que se apruebe la ley en febrero para empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa".

PACTO INMORAL CON BILDU

Considera que la comparecencia de este domingo del presidente del Gobierno como “obscena” y que “vende la nada". "Demuestra que no hay ningún tipo de moral" y que "el fin no justifica los socios". "Sánchez tendrá que explicar por qué Bildu es ahora una gran noticia para la democracia".

En este sentido asegura que "respeta" la posición de Ciudadanos que ha ofrecido alternativa al pacto con Bildu, pero ha recordado que hasta en tres ocasiones le ha ofrecido un pacto para sacar adelante los Presupuestos. “Ni me contestó. Sánchez tiene elección, pero ha elegido a los socios que quiere, los peores para el futuro de España. Si volviera a la moderación podríamos pactar con él, pero lo pone imposible”.

Canarias no puede ser un tapón migratorio por la incompetencia del gobierno”

INMIGRACIÓN

Casado, que este fin de semana ha estado en Canarias, en el puerto de Arguineguin ha reconocido que “Canarias no puede ser un tapón migratorio por la incompetencia del Gobierno” y ha explicado las razones por las que ha pedido dimisión de Grande-Marlaska. “Le pedimos una posición realista y no buenista. La situación es insostenible. Planteamos una repatriacion inmediata de estos inmigrantes a sus países de origen. Hay que tener una posición sin hacer declaraciones como las de Iglesias".

Asegura que la inmigración tiene dos posiciones, "firmeza, más medios para policía y cooperación con los países de origen”. Las soluciones a la inmigración, insiste, “están vinculadas al mercado de trabajo, debe de ser legal y ordenada, y mientras tanto no puede haber un efecto llamada como ha hecho Sánchez”.

PACTO DE LA JUSTICIA

Por otro lado, el líder de los populares ha negado que esté cerrado el pacto de la justicia. “Los partidos estamos obligados a hacer una renovación institucional, pero no de cualquier manera. La pelota está en el tejado de Sánchez, si cumple con lo planteado, que es lo que pide Bruselas y Podemos no tiene que ver en este proceso, nuestra obligación será renovar las instituciones, pero no vamos a hacer ni con Podemos ni politizando un poder judicial que debe de ser independiente. Sánchez no debe poner en riesgo los fondos europeos por intentar ocupar el poder judicial” , ha insistido.

Ha asegurado que durante último año ha intentado una alianza de constitucionalistas, si bien reconoce que ahora su formación "está en otra etapa, la de unir a votantes ante un proyecto”.

En cuanto a la posibilidad de que una vez aprobados los PGE pueda haber hostilidades entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, reconoce que “por ahora se necesitan, si bien el desgaste de esta crisis puede dificultad la permanecencia del Iglesias en el Gobierno”.

Por lo que respecta a su partido, ha señalado "vamos a dar la batalla liderando la oposición para unir a los socialistas que se sienten huérfanos y buscan un mejor alternativa para este país”, ha concluido.