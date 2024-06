El presidente de la CEOE critica la reforma del subsidio por desempleo: "Lo han hecho por la puerta de atrás"

En el apartado económico, destacamos los datos de productividad. Son preocupantes. Siguen con una tendencia a la baja en España. Productividad que también tienen que ver con los sueldos, que han subido pero no lo suficiente por la inflación.

El Ejecutivo, por otro lado, sacó la reforma del subsidio del desempleo. Sobre todas estas cuestiones charlamos con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en 'Herrera en COPE'.

Sobre dicha reforma, que aumenta a 570 euros la cuantía a percibir de todos los que han agotado el paro, explica que "el problema es que, en muchos casos, el Gobierno mete dentro de esa ley estos proyectos ómnibus. Otros conceptos que tienen poco que ver con lo que se está hablando. En estos subsidios, éramos más partidarios de la propuesta de Calviño".



Ayer, se aprobaba algo que les ha parecido grave y "es que uno de los temas más importantes era la capacidad de la empresa de decidir. Por la puerta de atrás y por motivos políticos, saltándose un acuerdo tripartito de largo plazo, se ha decidido que los convenios autonómicos tengan prioridad sobre los nacionales y eso nos lleva una ruptura de la unidad de mercado".

Denuncia Garamendi en 'Herrera en COPE' que esto supone que podamos tener "hasta 17 convenios en una misma empresa".





"Hablamos todo el día de la unidad energética, fiscal y resulta que aquí estamos en sentido contrario, rompiendo el país. Como responsable del mundo empresarial, tengo que denunciarlo", indica el presidente de la CEOE.

"En España hay más de 4.000 convenios colectivos"

Además, añade que le parece "que entonces no se firman acuerdos. Si esto hubiera sido así, la reforma laboral nosotros no la habríamos firmado. A mí me han enseñado desde pequeño que, cuando doy la mano, va en el tiempo. Y era un tema muy importante".

¿Y qué opina Garamendi de la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas 'estrella' del Ejecutivo? Lo tiene claro, pues "en España hay más de 4.000 convenios colectivos. Son sectoriales y de todo tipo. Ahí, normalmente, se habla del sueldo y de las horas. Y cada sector tiene su aquel. Hay sectores que lo pueden hacer y otros no tienen esa capacidad".

Hay varios puntos a tener en cuenta. "El salario mínimo ya lo han subido y mucha gente no tiene capacidad de pagarlo. Por ejemplo, tantas personas que tienen en su casa ayudando o gente joven que tiene hijos. Y luego hay otro elemento importante: cuando hablamos de productividad, se va a ganar hoy en día a través de la digitalización y la inteligencia artificial", explica.

Y curiosamente, "el 98% de las empresas en España tiene 5 trabajadores y esas pequeñas empresas no tienen, todavía, esa habilidad de ganar productividad a través de la innovación. Y eso es una realidad. Le guste a quien le guste".

Por último, Garamendi asegura que no cree nunca en los grandes titulares porque "los datos económicos que tenemos no son malos. El comportamiento de la economía es mejor de lo que pensábamos".