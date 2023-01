Lo que debería preocuparnos del brote de coronavirus de China según un experto: "Deberíamos haber aprendido"

"Estamos bien protegidos". Esta ha sido la frase clave del profesor e inmunólogo Alfredo Corell, con el que ha tenido oportunidad de charlar Jon Uriarte en 'Herrera en COPE', tras el brote de coronavirus que ha habido en China estas últimas semanas. El experto ha hecho hincapié en lo que deberíamos "haber aprendido" durante en los dos años que llevamos de pandemia.

"Con la eliminación de todas las restricciones, de los viajes y del uso de mascarillas en interiores, pues ya los virus respiratorios están de nuevo y estamos volviendo a tener gripe, los niños a tener bronquiolitis... y todo esto pues va a seguir pasando", comentaba. Corell ha señalado las lecciones que podríamos haber aprendido estos dos años, para tener ahora en cuenta tras el brote de coronavirus: "Se tenía que haber aprendido y haber mejorado la calidad del aire en los interiores, porque eso sí que la pandemia nos ha permitido saber que los aerosoles eran un modo de contagio y podíamos haber empezado a medir los CO2 de los interiores y a poner filtros en el caso de que no se pudiera hacer ventilación natural. Eso se tenía que haber mejorado", opinaba el experto.

El profesor e inmunólogo ha explicado el motivo por el que en inviernos anteriores no había habido este tipo de afecciones que ahora tenemos: "Ni ha habido estas bronquiolitis en los hospitales para los niños, ni ha habido estas gripes, porque la mascarilla, la distancia social, todas las medidas de higiene que estábamos abordando para el Covid, la higiene de manos, todo esto ayudaba. Entonces, deberíamos seguir utilizando esto. Si alguien está con mocos o tos, pues que utilice mascarilla delante de otras personas. Quiero decir, tendríamos que incorporar estas medidas de higiene, porque son muy beneficiosas. Con y sin Covid", sentenciaba el profesor.

Al final, los que saben o van sabiendo -aunque en esto hemos ido sabiendo todos juntos- son los científicos, por lo que los expertos ya avisaban que no había que hacer caso ni a China, ni a ciertos países, ni a ciertos políticos. Cuando se habla de precaución, pero sin alarmismo, se está hablando desde el punto de vista científico. Lo que está claro es que el 86% de la población ha recibido ya la pauta completa de vacunación, por lo que, ante la pregunta del millón de si debe o no preocuparnos las noticias de contagio de Covid del país asiático, según el profesor "no nos deben preocupar en exceso". "Lo que sí tienen que estar las autoridades sanitarias es ocupadas en controlar las posibles llegadas de población china a nuestro país e investigar las variantes en secuenciar los individuos que sean positivos para saber si puede producirse algún cambio de variante", señalaba el experto.