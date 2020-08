Preocupación por la falta de previsión en la vuelta al cole: "¿Qué hacemos cuando vaya un niño con mocos?"

A dos semanas del comienzo de septiembre, los padres aún no saben cuál es el protocolo para que sus hijos vuelvan de forma segura al colegio en plena pandemia. Una preocupación que se extiende a los profesores, uno de los colectivos en mayor riesgo de contagio, y a las familias, en especial a los abuelos.

En 'Herrera en COPE' hemos hablado de la vuelta al colegio con Pedro José Caballero, presidente de Concapa, que ha explicado la preocupación que reina en las familias: “17 comunidades autónomas, 17 maneras distintas de volver a la escuela. No hay una norma viable, clara, y todo al margen de las familias, que tenemos la incertidumbre de no saber si nuestros hijos pueden volver con seguridad a las aulas”.

Caballero ha recordado que la vuelta de los niños a las aulas no puede ser a cualquier precio: “Queremos que nuestros hijos vuelvan, pero no podemos recomendar que vuelvan si no se puede garantizar la seguridad sanitaria”.

Y la importancia de pensar en la conciliación familiar: “Si nos volvemos a incorporar al trabajo y las clases son online, vamos a tener un grave problema de conciliación laboral y familiar”.

Hacen falta medios económicos

El presidente de Concapa ha recordado que para que se pueda llevar a cabo esta reincorporación segura es necesario que haya una inversión de dinero público: “Hay centros que lo están haciendo muy bien, pero la mayoría no tienen recursos ni pueden adaptar su centros educativos. Se necesita una inversión muy grande de la administración pública”.

Y ha criticado la ausencia de un protocolo específico para cuando haya un positivo en las aulas: “Vamos a movilizar 8.200.000 alumnos en toda España. ¿Qué vamos a hacer cuando el día 1 vaya un niño con mocos al colegio? ¿Cuál es el protocolo?. Sabemos que si hay un niño infectado, que lo habrá, en dos días se pueden infectar 800 personas de su entorno cercano”.

Caballero ha reconocido que puede haber dudas entre los padres sobre la idoneidad de llevar a sus hijos a clase en estas condiciones: “Es un verdadero problema la decisión de llevar o no un hijo al centro en estas condiciones. ¿Cómo podemos decirle a los padres que manden a los hijos al colegio cuando no saben qué se van a encontrar?”.

Y ha explicado que la preocupación no es solo sobre la salud de los niños, también de los que les rodean: “Muchos niños conviven con abuelos en casa. Aquí no hay nadie libre de poderse contagiar. Ahora deberíamos tener un pacto educativo donde tuviéramos unas normas claras y no desviar la responsabilidad a los centros y los padres”.

También ha pasado por 'Herrera en COPE', José Manuel González, director del colegio Francisco de Quevedo, en Fuenlabrada: “La situación es de incertidumbre. Estamos adquiriendo mascarillas, hidroalcohol... Tenemos aulas grandes y pensamos en que haya que habilitar grupos más pequeños”.

González ha pedido más inversión: “Vamos a necesitar más docentes. Si pasamos a una ratio de 20 alumnos por clase, necesitaríamos 6 profesores más”.

Y ha resaltado su preocupación sobre lo que pueda suceder si alguno de los alumnos padece el coronavirus y da positivo: “La preocupación es evidente. ¿Qué va a pasar con el grupo, con los profesores, si hay un niño infectado? ¿Qué pasa con el comedor, con el transporte?”