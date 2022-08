El precio del papel y el cartón se dispara a las puertas de la vuelta al cole: "Hablamos de un 55% de subida"

La inflación en España se disparó hasta el 10,8 % en julio, seis décimas por encima de la registrada el mes anterior y la más elevada desde septiembre de 1984. Los precios siguen sin dar tregua y la vida nos cuesta casi un 11 % más que hace un año, principalmente por el encarecimiento de la energía. Este incremento interanual de los precios, pese a que ha sido impulsado principalmente por el encarecimiento de carburantes y alimentos frescos, afecta a todos los sectores, productos y clientes. Nadie se mantiene al margen de esta situación,.

Aunque no se hable tanto de ella, dada su importancia, es necesario mencionar la industria del papel y del cartón. Lo cierto es que todo este mundo de la papelería y los cartones llevan encareciéndose desde hace meses. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que este sector es el quinto a nivel mundial en consumo energético. El del papel, de hecho, conlleva el 4% del gasto de energía de nuestro planeta. Por tanto, con el precio de la energía por las nubes, tal y como vemos y como comprobamos con cada factura, pues no es un dato positivo asumir un gasto de producción tan enorme como el que tienen estas empresas productoras de papel.

La dimensión económica llega hasta tal punto que los precios del papel en Europa han registrado un crecimiento del 45% en el último semestre, según datos de la Asociación de la Industria Gráfica Europea. De hecho, la falta de papel ya está teniendo un impacto notable en la economía del continente. Productos vitales como alimentos o medicinas, donde ya hay un listado de 500 medicamentos en problemas de suministro por la falta de blíster y cajas, se enfrentan también a interrupciones de producción y fabricación de hasta un 45%.

Llegados a este punto, cabe resaltar la necesidad de conocer con exactitud la situación real que vive este sector. Por ello, Yasmina Mena, propietaria de una imprenta familiar en Gran Canaria explica en "Herrera en COPE" como están soportando desde dentro este fenómeno inflacionario.

"Para nuestra empresa, litografía San José, el papel es el elemento clave e indispensable para acometer la demanda de pedidos que tenemos en nuestros talleres. Nuestra empresa se dedica a la impresión óseo de calidad y acabados de packaging e impresión comercial, por lo que esta materia supone prácticamente el 50 o el 60% de nuestro precio final al cliente. En principio, más que afectarnos a nosotros, pues puede hacerlo en gran medida a nuestros clientes, los cuales han disminuido el número de ejemplares solicitados y ya que deben acometerse a un presupuesto anual que, en la mayor parte de los casos, un aumento tan desproporcionado del mismo es claro indicador de un descenso pronunciado en el en el número de ejemplares a producir", responde la empresaria al ser preguntado por cual es su situación en particular.

Pero no solo los consumidores finales se ven afectados por estas circunstancias. La realidad dicta que cualquier parte implicada en el proceso padece y paga las consecuencias: "Algunos sí entiende las subidas, las grandes empresas sí. Pero las las pequeñas pues no las no suelen entender mucho la verdad". "Sí es verdad que nosotros hemos tenido que subir también los precios evidentemente, pero claro, no hemos podido hacerlo al ritmo tan frenético en el que se han producido la subida de papel y cartón, las cuales han alcanzado casi un aumento del 75% en apenas 8 meses. Por todo esto nuestra empresa ha tenido que asumir en algunas fases del año parte de nuestro margen comercial", agrega Mena manifestando la complejidad del suceso.

Otro de los problemas derivados de la inflación es el desabastecimiento fruto del escaso interés por transportar productos dados los altos costes y los bajos márgenes de beneficio. La situación se agrava en el caso de puntos como los archipiélagos españoles: "Estamos en Gran Canaria, así que podéis imaginaros lo complicado que resulta encontrar las referencias exactas de papel que usamos. Frecuentemente, en esas ocasiones, para solventar esa situación, pues siempre le ofrecimos a los clientes otras referencias, similar o superior, sobre todo a cadenas hoteleras y multinacionales. La verdad que están encantados con el resultado final, ya que en ningún caso se ve sacrificado lo que es el impacto de marketing visual. Es una situación que nos está enseñando a descubrir que hasta los papeles menos atractivos, pues pueden resultar tremendamente eficaces", expresa Yasmina Mena





El cartón también está en peligro

La producción de este material, proveniente de una celulosa similar a la del papel, sumado al aumento de la demanda fruto del comercio electrónico y de la compraventa online de productos, ha hecho que el precio del cartón también se encarezca de forma considerable. Para entender mejor la situación, Teresa Gómez, proveedora de embalajes de cartón, atiende a "Herrera en COPE" para dar luz al oscuro momento que vive su sector.

"Durante los dos años de la pandemia nuestro volumen de negocio subió considerablemente, ya que la mayor parte de la gente estaba haciendo pedidos online tanto de electrónica como de supermercados como de ropa como de cualquier sector", afirma la empresaria ratificando las cifras de los estudios que dicen que en 10 años el comercio electrónico ha pasado de representar apenas el 0,7%, a casi el 10% de todas las ventas que se hacen en España. Esto implica que va a superar por primera vez en intención de compra a los establecimientos tradicionales

Este aumento de la demanda, sumado a la disminución de la oferta, toda la cadena logística se hace mucho más cara tanto que en el sector del cartón existen unos sobrecostes que Teresa tiene que asimilar día tras día: "En cuanto al tema del incremento de los precios del año pasado a este, podemos estar hablando que, en una caja de cartón, tranquilamente entre un 50 y 55% de subida. En el papel ocurre exactamente lo mismo claro está", manifiesta proveedora de embalajes de cartón.