Pradales habla en 'Herrera en COPE' de su ataque con gas pimienta en Barakaldo: "Fueron horas complicadas"

Este martes, el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, fue atacado por una persona que le roció spray pimienta a su salida de un mitin en Barakaldo. El político vasco fue rápidamente trasladado al Hospital de Cruces y poco después abandonaba las Urgencias para participar en el debate electoral en la televisión pública vasca.

"Estoy todavía un poco tocado", ha asegurado este miércoles en 'Herrera en COPE', especialmente del ojo izquierdo, "donde más me echó ese gas pimienta este individuo". No obstante, el pronóstico es bueno y espera recuperar "poco a poco" la visión. No obstante, ya ha advertido que "va a requerir su tiempo".

"Ayer fue un día muy largo y complicado porque a las dos estaba interponiendo la denuncia, después de salir del debate de la EITB y fue algo muy desagradable", ha admitido. Pese a todo, Pradales ha asegurado que "fue un susto" y que "gracias a Dios" no pasó nada grave. Pese a todo, "fueron unas horas muy complicadas".

El candidato del PNV ha explicado que no ha sabido nada más del atacante. "Lo que he leído en prensa", ha subrayado. "Parece que tenía antecedentes por violencia de género, hurtos y delitos menores, pero no tengo más información", ha agregado.

Imanol Pradales ha explicado a Sergio Barbosa cómo ocurrió todo: "Cuando fui agredido, perdí la vista durante diez minutos aproximadamente. Gracias a que me atendieron dos personas y me llevaron a un bar donde pude empezar a limpiarme los ojos y me llevaron a Urgencias. Allí me aplicaron un plan de choque en los ojos y la cara, y pude recuperar la visión con muchas molestias".

Tras abandonar el hospital, Pradales participó en el debate electoral con todos los candidatos que se había programado en la televisión pública vasca. Ha relatado que estuvo, de hecho, "la mitad del debate sin ver por el ojo izquierdo". Finalmente, ha agregado que "era normal" pero ha admitido "que la noche ha sido corta".