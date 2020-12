El portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas pide en COPE "evitar viajes no esenciales" a Inglaterra

José Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' debido a la aparición en el Reino Unido de una nueva cepa del coronavirus mucho más contagiosa que las demás, lo que ha llevado de forma casi inmediata a países como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, los Países Bajos y Austria a suspender los vuelos desde territorio británico. Según ha dicho, "las mutaciones en los virus son esperables", pero esta "tiene más facilidad para transmitirse", lo que ha originado un incremento de casos.

El experto ha dicho que esta mutación "no tiene consistencia" para considerarse una nueva cepa. Aunque ha habido otras mutaciones, esta es la primera "con trascendencia clínica y epidemiológica" por la transmisibilidad. Pese ello, no tiene "mayor mortalidad".

Cisneros ha explicado que "en este momento no hay una respuesta concreta", pero se estima que este cambio "no debe afectar a la respuesta vacunal", aunque "es imprescindible valorar los casos de infección a pesar de la vacuna para comprobar si pertenecen a esta mutación y en qué número" para ver si escapa a la vacuna o no.

El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología ha aconsejado "evitar viajes que no sean esenciales específicamente hacia esta zona de Inglatera y en el caso de un contacto con una persona que haya tenido una infección en esta área, comunicarlo con el fin de, si tiene infección por esta variante, hacer un aislamiento estricto con el fin de tratar de evitar que se disemine por nuestro país".

El experto ha argumentado que si viene a España una variante del coronavirus con una mayor transmisibilidad, lo lógico es que el número de casos aumente, "por eso es tan importante tratar de evitar que venga". En este sentido, ha dicho que cortar los vuelos procedentes del Reino Unido "más vale pronto que tarde" porque siempre se pueden reanudar. "Todo lo que se haga para evitar que se extienda entra dentro de lo razonable", ha reiterado.