El portavoz de los Mossos USPAC denuncia la "ineptitud de los mandos policiales" para detener a Puigdemont

El informe que los Mossos d'Esquadra han entregado al instructor del 'procés', el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, reconoce "errores en el dispositivo" para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En Herrera en COPE, Albert Palacios, portavoz de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), se ha mostrado crítico con la cúpula policial y política y ha reconocido que existe un 'descontento' porque "que la ineptitud de unos cargos políticos y policiales nos deje en ridículo de esta manera, no gusta”.

El primer sonido del día de Herrera en COPE: Sánchez regresa de sus vacaciones con polémica Sergio Barbosa repasa los principales titulares que marcarán la actualidad de este viernes 23 de agosto de 2024 Redacción Herrera en COPE 23 ago 2024 - 06:19

Para el portavoz e instructor policial, lo más relevante es el dron. “En la rueda de prensa en la que pedimos el cese de la cúpula política y judicial hablan de drones y helicópteros en general, cuando en este informe solo hablan de un dron, es lo que nos extraña y no acabamos de entender”.

No hubo 'plan d'

Además, señala que los operativos “siempre tiene que tener hasta un 'plan d', cosa que aquí no había”. "Si no se le quiere detener durante el mitin porque hay mucha gente y puede haber desórdenes públicos, perfecto, pero tienes que tener otras puertas abiertas y no se han tenido".

Es por ello que denuncia la "ineptitud de los mandos policiales, que tienen que dar la cara y que haber responsabilidades". Por lo pronto, advierte "sigue el mismo director General de la Policía y los mismos mandos policiales, y aquí no pasa nada".

Politización de la policía

La politización política "está no solo en Mossos, sino en toda la policía". "La policía tiene que hacer su trabajo, que la política nos deje tranquilos, son políticos, mienten y por su silla harán lo que hagan falta. La policía es necesaria en todas las sociedades y si alguien quiere pasar por inepto que levente la mano y lo diga, porque la inmensa mayoría de profesionales no queremos”.

"Espero que Asuntos Internos actúe contra la jefatura que ha dado mala imagen y que así se recoge en nuestro régimen disciplinario. No puede ser que a compañeros por hacer un café a las 8 de la mañana un día festivo les pongan un mes y medio de empleo y sueldo y a la cúpula policial , por la mala imagen que están dando del cuerpo, -que recoge como digo nuestro régimen disciplinario-, porque sean jefes, Asuntos Internos no actúe", ha concluido.

El informe

El juez había pedido a los Mossos y al Ministerio del Interior que informaran sobre el dispositivo policial desplegado por los Mossos d'Esquadra en Barcelona el 8 de agosto y que tenía como objetivo cumplir con la orden de detención de Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención del Supremo, y "sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial".

En su informe, Interior comunicó a Llarena que en los dispositivos de control establecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia "no se detectó en momento alguno" al expresidente catalán Carles Puigdemont y que, pese a que ofrecieron a los mossos el apoyo de estos cuerpos para dar con Puigdemont tras su huida no se requirieron estos apoyos.